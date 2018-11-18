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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2058205920602061>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:10

  la9 написав:Коллеги, помогите советом! Планирую завести сэпом на ощадный 180-190К, потом расположиться через тас2ю. Что посоветуете, чтобы не попасть на допросы, блокировку и т.п. (или как здесь действует финмон...).
Для меня не принципиально слать за 1 день или одним платежом...


Можно траншами 14999 гривен через TAS2U. Да геморно - 13 дней + будет 13-14 депошек и плюс недополученная прибыль)
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jay2004
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:14

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Раньше не интересовался Викой, не давали лимит. Сейчас знакомлюсь по-тихоньку и думаю: мне точно она нужна?
В интернете оплата в основном зарубеж, и 2% с конвертацией могут не заинтересовать.
3% в выходные - это оффлайн покупки или всё?
Может в двух словах о преимуществах, для опоздавших? ))
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:14

  Aps написав:
  ziks написав:Если 20го, через кассу, закину денег на 2909, из грейса не выпаду?


Зачем так рано если грейс важен да еще и через кассу?


Мало ли, в грейсе лучше перебдеть, чем недобдеть.
Вайбером ТАСя говорит до 20го гаситься.
Интересуют примеры из жизни, когда максимально гасили WC, что бы не выпадать из грейса?
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:20

  ziks написав:
  Aps написав:
  ziks написав:Если 20го, через кассу, закину денег на 2909, из грейса не выпаду?


Зачем так рано если грейс важен да еще и через кассу?


Мало ли, в грейсе лучше перебдеть, чем недобдеть.
Вайбером ТАСя говорит до 20го гаситься.
Интересуют примеры из жизни, когда максимально гасили WC, что бы не выпадать из грейса?

Здешние отчаянные свинорылы гасятся 27, когда 25 выпадает на субботу :)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:22

  ziks написав:
  Aps написав:
Зачем так рано если грейс важен да еще и через кассу?


Мало ли, в грейсе лучше перебдеть, чем недобдеть.
Вайбером ТАСя говорит до 20го гаситься.
Интересуют примеры из жизни, когда максимально гасили WC, что бы не выпадать из грейса?


Да как и для всех остальных кредиток надо поступление по счету сделать включительно до конечной даты льготного периода.
Тут даже если на выходные 25-е попадает, то и в понедельник еще не поздно.
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:37

  curiousobro написав:
  ziks написав:
  Aps написав:
Зачем так рано если грейс важен да еще и через кассу?

Мало ли, в грейсе лучше перебдеть, чем недобдеть.
Вайбером ТАСя говорит до 20го гаситься.
Интересуют примеры из жизни, когда максимально гасили WC, что бы не выпадать из грейса?

Здешние отчаянные свинорылы гасятся 27, когда 25 выпадает на субботу :)

"свинорылы", звучит как то не вежливо, к уважаемым людям. Серёжа придумал погоняло?
ziks
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  2XL написав:В интернете оплата в основном зарубеж, и 2% с конвертацией могут не заинтересовать.

Платіть валютою без конвертації, отримуйте 2% навару. Чи ви у юанях розраховуєтесь увесь час?
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:42

  ziks написав:"свинорылы", звучит как то не вежливо, к уважаемым людям. Серёжа придумал погоняло?

Олежек.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 16:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

3 номери, будуть запитувати чи знають таку людину, ким доводяться, чи людина адекватна.
Это уже после заполнения анкеты на сайте и получении карты в отделении? Потому что на сайте был вопрос только про один телефон и я туда вписал жену. Как-то понадеялся, что на этом рытье в личной жизни закончилось (за 1,5К-то гривен).
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

кстати как вику правильно гасить? можно ли сепом напрямую на 2909? Кто как гасится без похода в отделение?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
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