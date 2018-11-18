Можно траншами 14999 гривен через TAS2U. Да геморно - 13 дней + будет 13-14 депошек и плюс недополученная прибыль)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:10
Можно траншами 14999 гривен через TAS2U. Да геморно - 13 дней + будет 13-14 депошек и плюс недополученная прибыль)
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Додано: Пон 19 лис, 2018 16:14
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Раньше не интересовался Викой, не давали лимит. Сейчас знакомлюсь по-тихоньку и думаю: мне точно она нужна?
В интернете оплата в основном зарубеж, и 2% с конвертацией могут не заинтересовать.
3% в выходные - это оффлайн покупки или всё?
Может в двух словах о преимуществах, для опоздавших? ))
Размер имеет значение.
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:14
Мало ли, в грейсе лучше перебдеть, чем недобдеть.
Вайбером ТАСя говорит до 20го гаситься.
Интересуют примеры из жизни, когда максимально гасили WC, что бы не выпадать из грейса?
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:20
Здешние отчаянные свинорылы гасятся 27, когда 25 выпадает на субботу
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:22
Да как и для всех остальных кредиток надо поступление по счету сделать включительно до конечной даты льготного периода.
Тут даже если на выходные 25-е попадает, то и в понедельник еще не поздно.
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:37
"свинорылы", звучит как то не вежливо, к уважаемым людям. Серёжа придумал погоняло?
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Платіть валютою без конвертації, отримуйте 2% навару. Чи ви у юанях розраховуєтесь увесь час?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:42
Олежек.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Пон 19 лис, 2018 16:54
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Это уже после заполнения анкеты на сайте и получении карты в отделении? Потому что на сайте был вопрос только про один телефон и я туда вписал жену. Как-то понадеялся, что на этом рытье в личной жизни закончилось (за 1,5К-то гривен).
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:03
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
кстати как вику правильно гасить? можно ли сепом напрямую на 2909? Кто как гасится без похода в отделение?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
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