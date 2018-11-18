Не стОит
Через ТАС24 с любого дебетног осчета, например, с дебетного счета Викенда. А уж вариантов как пополнить дебетный Викенда достаточно - хоть с Ощадника (на который кинуть СЭП), хоть П2П, хоть СЕП напрямую на Викенд
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Додано: Пон 19 лис, 2018 17:10
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Не стОит
Через ТАС24 с любого дебетног осчета, например, с дебетного счета Викенда. А уж вариантов как пополнить дебетный Викенда достаточно - хоть с Ощадника (на который кинуть СЭП), хоть П2П, хоть СЕП напрямую на Викенд
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:19
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
товарищи свинорылы, а проконсультируйте по такому вопросу, имеется Б5 с лимитом 3к.
Использовано кредита 1к грн, я делаю пополнение P2P на 1к грн и потом в тот же день покупку на 1к грн, могу пролететь с кишмишем в таком случае, так как не дождался проводки или это возможно только когда кредитный лимит полностью выбран?
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:22
Faceless
зачисление внешнего СЕПа на дебетный счет викенда бесплатное?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:25
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:25
HackStock
по регламенту п2п в тот же день не проведется, но даже если гипотетически проведется то вы все равно будете использовать кредлимит, а не собственные средства
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:29
Должно быть бесплатно, но я все через Ощадник загоняю, а оттуда гашу и Б5 и Викенд когда приходит время
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:29
HackStock
в описаній ситуації кешбек буде, щодо повного вибрання ліміту і р2р в цей же день, то думаю, що і тут кешбек буде, але практичного вибору ліміту в нуль сам не мав.
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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