RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2058205920602061

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:10

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Boundless написав:можно ли сепом напрямую на 2909?

Не стОит
  Boundless написав:Кто как гасится без похода в отделение?

Через ТАС24 с любого дебетног осчета, например, с дебетного счета Викенда. А уж вариантов как пополнить дебетный Викенда достаточно - хоть с Ощадника (на который кинуть СЭП), хоть П2П, хоть СЕП напрямую на Викенд
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22615
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5077 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:19

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

товарищи свинорылы, а проконсультируйте по такому вопросу, имеется Б5 с лимитом 3к.
Использовано кредита 1к грн, я делаю пополнение P2P на 1к грн и потом в тот же день покупку на 1к грн, могу пролететь с кишмишем в таком случае, так как не дождался проводки или это возможно только когда кредитный лимит полностью выбран?
HackStock
 
Повідомлень: 104
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:22

Faceless
зачисление внешнего СЕПа на дебетный счет викенда бесплатное?
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:25

  curiousobro написав:Здешние отчаянные свинорылы гасятся 27, когда 25 выпадает на субботу :)

Так гасил. Всё ок. Из льготного периода не выпал. Это по Б5
safonovstanislav
 
Повідомлень: 1867
З нами з: 10.05.14
Подякував: 117 раз.
Подякували: 241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:25

HackStock
по регламенту п2п в тот же день не проведется, но даже если гипотетически проведется то вы все равно будете использовать кредлимит, а не собственные средства
Не стоит путать мозги с бычьим рынком
Boundless
 
Повідомлень: 1604
З нами з: 12.02.08
Подякував: 86 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:29

  Boundless написав:Faceless
зачисление внешнего СЕПа на дебетный счет викенда бесплатное?

Должно быть бесплатно, но я все через Ощадник загоняю, а оттуда гашу и Б5 и Викенд когда приходит время
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 22615
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1093 раз.
Подякували: 5077 раз.
 
Профіль
5
1
2
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:29

HackStock

в описаній ситуації кешбек буде, щодо повного вибрання ліміту і р2р в цей же день, то думаю, що і тут кешбек буде, але практичного вибору ліміту в нуль сам не мав.
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1156
З нами з: 15.04.09
Подякував: 1055 раз.
Подякували: 108 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2058205920602061
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Alfa_Bank, Boundless, Ferlakur, lel, Surz, vitaliy1111 і 7 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.