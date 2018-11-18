Это значит менеджер криворукий, закрывал 1 ноября, открыл новую 16 ноября, после заявки заполненой менеджером на моём отделении программа не пропускала, сотрудник позвонил в бек офис, вопрос решился за 5 минут!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 17:53
Это значит менеджер криворукий, закрывал 1 ноября, открыл новую 16 ноября, после заявки заполненой менеджером на моём отделении программа не пропускала, сотрудник позвонил в бек офис, вопрос решился за 5 минут!
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Додано: Пон 19 лис, 2018 18:04
Вроде всё так: интерес представляют чистые 3% в выходные и 2% интернетных по гривневым тратам.
Додано: Пон 19 лис, 2018 18:40
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
И по традиционным валютам тоже - евро, долл, фунт.
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