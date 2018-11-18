RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2059206020612062

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:53

  pavyak написав:2 октября закрывал Вику только сегодня пришла смс о закрытии карты и в ИБ исчезли счета, буду делать новую попытку на получение Вики. На той недели в отделении программа послала в сад.

Это значит менеджер криворукий, закрывал 1 ноября, открыл новую 16 ноября, после заявки заполненой менеджером на моём отделении программа не пропускала, сотрудник позвонил в бек офис, вопрос решился за 5 минут!
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 182
З нами з: 09.09.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:04

  2XL написав:Раньше не интересовался Викой, не давали лимит. Сейчас знакомлюсь по-тихоньку и думаю: мне точно она нужна?
В интернете оплата в основном зарубеж, и 2% с конвертацией могут не заинтересовать.
3% в выходные - это оффлайн покупки или всё?
Может в двух словах о преимуществах, для опоздавших? ))

Вроде всё так: интерес представляют чистые 3% в выходные и 2% интернетных по гривневым тратам.
Esq
 
Повідомлень: 1305
З нами з: 18.08.06
Подякував: 418 раз.
Подякували: 182 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

2% интернетных по гривневым тратам.
И по традиционным валютам тоже - евро, долл, фунт.
Кащей
Аватар користувача
 
Повідомлень: 998
З нами з: 30.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2059206020612062
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Surz, wolt450 і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.