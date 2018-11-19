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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2060206120622063>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:53

  pavyak написав:2 октября закрывал Вику только сегодня пришла смс о закрытии карты и в ИБ исчезли счета, буду делать новую попытку на получение Вики. На той недели в отделении программа послала в сад.

Это значит менеджер криворукий, закрывал 1 ноября, открыл новую 16 ноября, после заявки заполненой менеджером на моём отделении программа не пропускала, сотрудник позвонил в бек офис, вопрос решился за 5 минут!
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югин
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:04

  2XL написав:Раньше не интересовался Викой, не давали лимит. Сейчас знакомлюсь по-тихоньку и думаю: мне точно она нужна?
В интернете оплата в основном зарубеж, и 2% с конвертацией могут не заинтересовать.
3% в выходные - это оффлайн покупки или всё?
Может в двух словах о преимуществах, для опоздавших? ))

Вроде всё так: интерес представляют чистые 3% в выходные и 2% интернетных по гривневым тратам.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:40

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

2% интернетных по гривневым тратам.
И по традиционным валютам тоже - евро, долл, фунт.
Кащей
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:34

  Surz написав:
  Кащей написав:Ищу на сайте и никак не могу найти, где именно можно заполнить анкету на открытие Вики? Везде только ФИО, телефон и ИНН спрашивают.

Тут https://weekend.tascombank.com.ua/ после ввода ФИО и т.д. будет след. форма.

Для других карт есть такая же ссылочка, с формой на втором этапе?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:50

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

А в чём проблема заслать на 2909?
Amid
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:03

  Кащей написав:
2% интернетных по гривневым тратам.
И по традиционным валютам тоже - евро, долл, фунт.


вроде по валюте КБ 1%
lincoln2
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:08

Народ, ну, всё таки, помогите... Какие риски, если завести сепом на Ощадный 180-190К за 1 или 2 дня и потом разместиться через тас2ю.
Может, какие "особенности" есть, что посоветуете, чтобы не попасть на финмон?

Кстати, в каком виде его реакция может быть?
la9
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:22

  la9 написав:Народ, ну, всё таки, помогите... Какие риски, если завести сепом на Ощадный 180-190К за 1 или 2 дня и потом разместиться через тас2ю.
Может, какие "особенности" есть, что посоветуете, чтобы не попасть на финмон?

Кстати, в каком виде его реакция может быть?

В Комси хіба є фінмон?
Хтось про таке чув?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:30

  lincoln2 написав:
  Кащей написав:
2% интернетных по гривневым тратам.
И по традиционным валютам тоже - евро, долл, фунт.


вроде по валюте КБ 1%

Только в оффлайн-магазинах - 1% потому как "за свои". По интернет-платежам - те же 2%. Курс берут нбушный
Flamingo
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:34

  Фантом написав:
  ishvara написав:
  Фантом написав:Откройте Сберсчёт https://tascombank.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=38&Itemid=45 Очень полезная штука.
Как Приватвклад и даже лучше. :)


Таковой имеется ))
А переводом из другого банка на него можно кидать?

Можно, по прямым реквизитам.

МФО банка 339500
А дальше ваш счёт, ИНН и ФИО.
В назначении пишите Пополнение № счёта и ваши ФИО

А этот Ощадный можно указывать в бонусных заявках на Минфине для выплаты бонуса?
Или уж лучше по старинке на карту Привата? :D
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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