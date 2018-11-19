pavyak написав:2 октября закрывал Вику только сегодня пришла смс о закрытии карты и в ИБ исчезли счета, буду делать новую попытку на получение Вики. На той недели в отделении программа послала в сад.
Это значит менеджер криворукий, закрывал 1 ноября, открыл новую 16 ноября, после заявки заполненой менеджером на моём отделении программа не пропускала, сотрудник позвонил в бек офис, вопрос решился за 5 минут!
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2XL написав:Раньше не интересовался Викой, не давали лимит. Сейчас знакомлюсь по-тихоньку и думаю: мне точно она нужна? В интернете оплата в основном зарубеж, и 2% с конвертацией могут не заинтересовать. 3% в выходные - это оффлайн покупки или всё? Может в двух словах о преимуществах, для опоздавших? ))
Вроде всё так: интерес представляют чистые 3% в выходные и 2% интернетных по гривневым тратам.
Народ, ну, всё таки, помогите... Какие риски, если завести сепом на Ощадный 180-190К за 1 или 2 дня и потом разместиться через тас2ю. Может, какие "особенности" есть, что посоветуете, чтобы не попасть на финмон?
la9 написав:Народ, ну, всё таки, помогите... Какие риски, если завести сепом на Ощадный 180-190К за 1 или 2 дня и потом разместиться через тас2ю. Может, какие "особенности" есть, что посоветуете, чтобы не попасть на финмон?
Кстати, в каком виде его реакция может быть?
В Комси хіба є фінмон? Хтось про таке чув?
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