la9 написав:Народ, ну, всё таки, помогите... Какие риски, если завести сепом на Ощадный 180-190К за 1 или 2 дня и потом разместиться через тас2ю. Может, какие "особенности" есть, что посоветуете, чтобы не попасть на финмон?
Кстати, в каком виде его реакция может быть?
В Комси хіба є фінмон? Хтось про таке чув?
Є. Дзвонили разок мені при верифікаціі вікенда в портмоне. Вели себе нагло - як цепні пси. Все питали, що це я зібрався платити на 25к при мінімальній зарплаті в державі в 3к. Грубим макаром послав іх нах і сказав, що якщо ім щось незрозуміло - хай пишуть листа на відділення, а тоді будемо спілкуватись. Врешті портмоне верифікувало картку.
korovas2 написав:Є. Дзвонили разок мені при верифікаціі вікенда в портмоне. Вели себе нагло - як цепні пси. Все питали, що це я зібрався платити на 25к при мінімальній зарплаті в державі в 3к. Грубим макаром послав іх нах і сказав, що якщо ім щось незрозуміло - хай пишуть листа на відділення, а тоді будемо спілкуватись. Врешті портмоне верифікувало картку.
korovas2 написав:Є. Дзвонили разок мені при верифікаціі вікенда в портмоне. Вели себе нагло - як цепні пси. Все питали, що це я зібрався платити на 25к при мінімальній зарплаті в державі в 3к. Грубим макаром послав іх нах і сказав, що якщо ім щось незрозуміло - хай пишуть листа на відділення, а тоді будемо спілкуватись. Врешті портмоне верифікувало картку.
Не плутайте фінмон і антифрод.
Пи..ька, яка дзвонила, представлялася працівником служби фінансового моніторингу.
Ferlakur написав:Поясните плиз с этими телефонами друзей. Сколько их надо, зачем, что будут спрашивать, и вообще кому-то реально звонили? И рабочий телефон чей - отдела кадров, бух.зарплаты, приемной начальника? ...
3шт. Для рекламы как я понял. Не звонили. Рабочий искали сами - нужен бухгалтерии - проверяют справку о доходах.