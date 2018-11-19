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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2060206120622063

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:41

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Квесторе_поверніться написав:
  la9 написав:Народ, ну, всё таки, помогите... Какие риски, если завести сепом на Ощадный 180-190К за 1 или 2 дня и потом разместиться через тас2ю.
Может, какие "особенности" есть, что посоветуете, чтобы не попасть на финмон?

Кстати, в каком виде его реакция может быть?

В Комси хіба є фінмон?
Хтось про таке чув?

Є. Дзвонили разок мені при верифікаціі вікенда в портмоне. Вели себе нагло - як цепні пси. Все питали, що це я зібрався платити на 25к при мінімальній зарплаті в державі в 3к. Грубим макаром послав іх нах і сказав, що якщо ім щось незрозуміло - хай пишуть листа на відділення, а тоді будемо спілкуватись. Врешті портмоне верифікувало картку.
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:43

  korovas2 написав:Є. Дзвонили разок мені при верифікаціі вікенда в портмоне. Вели себе нагло - як цепні пси. Все питали, що це я зібрався платити на 25к при мінімальній зарплаті в державі в 3к. Грубим макаром послав іх нах і сказав, що якщо ім щось незрозуміло - хай пишуть листа на відділення, а тоді будемо спілкуватись. Врешті портмоне верифікувало картку.

Не плутайте фінмон і антифрод.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:47

  Boundless написав:кстати как вику правильно гасить? можно ли сепом напрямую на 2909? Кто как гасится без похода в отделение?
Оптимально именно так и делать.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:54

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

klug написав:
  korovas2 написав:Є. Дзвонили разок мені при верифікаціі вікенда в портмоне. Вели себе нагло - як цепні пси. Все питали, що це я зібрався платити на 25к при мінімальній зарплаті в державі в 3к. Грубим макаром послав іх нах і сказав, що якщо ім щось незрозуміло - хай пишуть листа на відділення, а тоді будемо спілкуватись. Врешті портмоне верифікувало картку.

Не плутайте фінмон і антифрод.

Пи..ька, яка дзвонила, представлялася працівником служби фінансового моніторингу.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:41

  Ferlakur написав:Поясните плиз с этими телефонами друзей. Сколько их надо, зачем, что будут спрашивать, и вообще кому-то реально звонили?
И рабочий телефон чей - отдела кадров, бух.зарплаты, приемной начальника? ... :)

3шт. Для рекламы как я понял. Не звонили. Рабочий искали сами - нужен бухгалтерии - проверяют справку о доходах.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:42

[/quote]
А этот Ощадный можно указывать в бонусных заявках на Минфине для выплаты бонуса?
Или уж лучше по старинке на карту Привата? :D[/quote]
Можно, указывал неоднократно!
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:02

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

lincoln2 написав:
  Кащей написав:
2% интернетных по гривневым тратам.
И по традиционным валютам тоже - евро, долл, фунт.


вроде по валюте КБ 1%
Почему же? Те же два процента, что и любой онлайн. Если платить с соответствующих валютных субсчетов, то никаких потерь на конвертацию - чистый профит.
Кащей
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