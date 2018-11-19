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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 19 лис, 2018 22:31
tarasum написав:По Б5 нормально нараховується кешбек по комуналці? Вже 2 тижні все рахують під 1%. Дзвонив на гарячку,мали щось порахувати,але надалі все йде по 1%,а не 5%,кажуть ніби збій. Хтось замічав дану проблему?
Те, що пишуть в смс, насправді не має відношення до реальності, просто на процесингу рукожопи накосячили з інформативим розрахунком кешбеку.
Реальний кешбек нараховується вечорі після проводки по рахунку
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Додано: Пон 19 лис, 2018 22:49
Faceless написав:
tarasum написав:По Б5 нормально нараховується кешбек по комуналці? Вже 2 тижні все рахують під 1%. Дзвонив на гарячку,мали щось порахувати,але надалі все йде по 1%,а не 5%,кажуть ніби збій. Хтось замічав дану проблему?
Те, що пишуть в смс, насправді не має відношення до реальності, просто на процесингу рукожопи накосячили з інформативим розрахунком кешбеку.
Реальний кешбек нараховується вечорі після проводки по рахунку
Цю інфу говорили на гарячці,але це не правда((( Смс про кешбек відповідає фактичному нарахуванню,тобто завжди 1%,замість 2% чи 5%. Перевірте в тас2и в себе
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Додано: Пон 19 лис, 2018 23:08
tarasum написав: Faceless написав:
tarasum написав:По Б5 нормально нараховується кешбек по комуналці? Вже 2 тижні все рахують під 1%. Дзвонив на гарячку,мали щось порахувати,але надалі все йде по 1%,а не 5%,кажуть ніби збій. Хтось замічав дану проблему?
Те, що пишуть в смс, насправді не має відношення до реальності, просто на процесингу рукожопи накосячили з інформативим розрахунком кешбеку.
Реальний кешбек нараховується вечорі після проводки по рахунку
Цю інфу говорили на гарячці,але це не правда((( Смс про кешбек відповідає фактичному нарахуванню,тобто завжди 1%,замість 2% чи 5%. Перевірте в тас2и в себе
Мені важко порівняти, бо мені і в смс зазвичай не пише
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Faceless
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