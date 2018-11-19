tarasum написав:По Б5 нормально нараховується кешбек по комуналці? Вже 2 тижні все рахують під 1%. Дзвонив на гарячку,мали щось порахувати,але надалі все йде по 1%,а не 5%,кажуть ніби збій. Хтось замічав дану проблему?
Те, що пишуть в смс, насправді не має відношення до реальності, просто на процесингу рукожопи накосячили з інформативим розрахунком кешбеку. Реальний кешбек нараховується вечорі після проводки по рахунку
tarasum написав:По Б5 нормально нараховується кешбек по комуналці? Вже 2 тижні все рахують під 1%. Дзвонив на гарячку,мали щось порахувати,але надалі все йде по 1%,а не 5%,кажуть ніби збій. Хтось замічав дану проблему?
Те, що пишуть в смс, насправді не має відношення до реальності, просто на процесингу рукожопи накосячили з інформативим розрахунком кешбеку. Реальний кешбек нараховується вечорі після проводки по рахунку
Цю інфу говорили на гарячці,але це не правда((( Смс про кешбек відповідає фактичному нарахуванню,тобто завжди 1%,замість 2% чи 5%. Перевірте в тас2и в себе
tarasum написав:По Б5 нормально нараховується кешбек по комуналці? Вже 2 тижні все рахують під 1%. Дзвонив на гарячку,мали щось порахувати,але надалі все йде по 1%,а не 5%,кажуть ніби збій. Хтось замічав дану проблему?
Те, що пишуть в смс, насправді не має відношення до реальності, просто на процесингу рукожопи накосячили з інформативим розрахунком кешбеку. Реальний кешбек нараховується вечорі після проводки по рахунку
Цю інфу говорили на гарячці,але це не правда((( Смс про кешбек відповідає фактичному нарахуванню,тобто завжди 1%,замість 2% чи 5%. Перевірте в тас2и в себе
Мені важко порівняти, бо мені і в смс зазвичай не пише