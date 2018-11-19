tarasum написав:По Б5 нормально нараховується кешбек по комуналці? Вже 2 тижні все рахують під 1%. Дзвонив на гарячку,мали щось порахувати,але надалі все йде по 1%,а не 5%,кажуть ніби збій. Хтось замічав дану проблему?
Те, що пишуть в смс, насправді не має відношення до реальності, просто на процесингу рукожопи накосячили з інформативим розрахунком кешбеку. Реальний кешбек нараховується вечорі після проводки по рахунку
tarasum написав:По Б5 нормально нараховується кешбек по комуналці? Вже 2 тижні все рахують під 1%. Дзвонив на гарячку,мали щось порахувати,але надалі все йде по 1%,а не 5%,кажуть ніби збій. Хтось замічав дану проблему?
Те, що пишуть в смс, насправді не має відношення до реальності, просто на процесингу рукожопи накосячили з інформативим розрахунком кешбеку. Реальний кешбек нараховується вечорі після проводки по рахунку
Цю інфу говорили на гарячці,але це не правда((( Смс про кешбек відповідає фактичному нарахуванню,тобто завжди 1%,замість 2% чи 5%. Перевірте в тас2и в себе
tarasum написав:По Б5 нормально нараховується кешбек по комуналці? Вже 2 тижні все рахують під 1%. Дзвонив на гарячку,мали щось порахувати,але надалі все йде по 1%,а не 5%,кажуть ніби збій. Хтось замічав дану проблему?
Те, що пишуть в смс, насправді не має відношення до реальності, просто на процесингу рукожопи накосячили з інформативим розрахунком кешбеку. Реальний кешбек нараховується вечорі після проводки по рахунку
Цю інфу говорили на гарячці,але це не правда((( Смс про кешбек відповідає фактичному нарахуванню,тобто завжди 1%,замість 2% чи 5%. Перевірте в тас2и в себе
Мені важко порівняти, бо мені і в смс зазвичай не пише
Оплата комуналки Портмоне: Нарахування бонусів CashBack за програмою "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК", за операцію № 277858** по рахунку 262*** на суму 910 UAH від 17.11.2018. - 11.75 Раніше був інший формат виписки все було зрозуміло 1%,2%,5% розписано повністю,але чогось поміняли. портмоне оплата Нарахування бонусів CashBack за програмою 0019 Акція! BIG5 UTILITIES (Комунальні платежі) (тариф 6.21% ), за операцію № 267784*** по рахунку 26255*** на суму 45 UAH від 23.10.2018 - 2.79 Як в смс,так у виписці однаковий кешбек 1%. Цікаво,чи у всіх коректно зараховуються кешбек чи тільки в мене
tarasum написав:Нарахування бонусів CashBack за програмою 0019 Акція! BIG5 UTILITIES (Комунальні платежі) (тариф 6.21% ), за операцію № 267784*** по рахунку 26255*** на суму 45 UAH від 23.10.2018 - 2.79 Як в смс,так у виписці однаковий кешбек 1%.
tarasum написав:Нарахування бонусів CashBack за програмою 0019 Акція! BIG5 UTILITIES (Комунальні платежі) (тариф 6.21% ), за операцію № 267784*** по рахунку 26255*** на суму 45 UAH від 23.10.2018 - 2.79 Як в смс,так у виписці однаковий кешбек 1%.
2.79 от 45 это 1% у вас?
А вы всегда читаете по диагонали? Он написал как стало и как было. Было 5, стало 1. 11 грн от 910 гр