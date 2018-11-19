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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2062206320642065>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:31

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

tarasum написав:По Б5 нормально нараховується кешбек по комуналці? Вже 2 тижні все рахують під 1%. Дзвонив на гарячку,мали щось порахувати,але надалі все йде по 1%,а не 5%,кажуть ніби збій. Хтось замічав дану проблему?
Те, що пишуть в смс, насправді не має відношення до реальності, просто на процесингу рукожопи накосячили з інформативим розрахунком кешбеку.
Реальний кешбек нараховується вечорі після проводки по рахунку
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:49

  Faceless написав:
tarasum написав:По Б5 нормально нараховується кешбек по комуналці? Вже 2 тижні все рахують під 1%. Дзвонив на гарячку,мали щось порахувати,але надалі все йде по 1%,а не 5%,кажуть ніби збій. Хтось замічав дану проблему?
Те, що пишуть в смс, насправді не має відношення до реальності, просто на процесингу рукожопи накосячили з інформативим розрахунком кешбеку.
Реальний кешбек нараховується вечорі після проводки по рахунку

Цю інфу говорили на гарячці,але це не правда((( Смс про кешбек відповідає фактичному нарахуванню,тобто завжди 1%,замість 2% чи 5%. Перевірте в тас2и в себе
tarasum
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:08

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

tarasum написав:
  Faceless написав:
tarasum написав:По Б5 нормально нараховується кешбек по комуналці? Вже 2 тижні все рахують під 1%. Дзвонив на гарячку,мали щось порахувати,але надалі все йде по 1%,а не 5%,кажуть ніби збій. Хтось замічав дану проблему?
Те, що пишуть в смс, насправді не має відношення до реальності, просто на процесингу рукожопи накосячили з інформативим розрахунком кешбеку.
Реальний кешбек нараховується вечорі після проводки по рахунку

Цю інфу говорили на гарячці,але це не правда((( Смс про кешбек відповідає фактичному нарахуванню,тобто завжди 1%,замість 2% чи 5%. Перевірте в тас2и в себе


Мені важко порівняти, бо мені і в смс зазвичай не пише
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:05

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

У меня в смс и по факту сходится. И все корректно начисляется и 5%, и 2%.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:29

https://new.tascombank.ua/files/oficial ... 030118.pdf


в п1 написано:

Операції на автозаправочних
станціях та у магазинах/
супермаркетах за наступними МСС:
5541, 5542, 5983, 9752, 5300, 5310,
5311, 5331, 5399, 5411, 5422, 5441,
5451, 5462, 5499

2% кешбэк


в п2 написано:

Інші операції покупок в торгово-
сервісній мережі та в мережі
Інтернет (за виключенням операцій,
вказаних в п.1 даної таблиці)

1% кешбэк


в конце в кавычках написано про что?
если платить в интернете по категории "продукты", то будет 1% или 2%?
Внимание! Alfa-bank не платит Cashback! И скрытые комиссии!
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4490847#p4490847
proftpd66
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 07:33

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Оплата комуналки Портмоне:
Нарахування бонусів CashBack за програмою "Заощаджуй на покупках з ТАСКОМБАНК", за операцію № 277858** по рахунку 262*** на суму 910 UAH від 17.11.2018. - 11.75
Раніше був інший формат виписки все було зрозуміло 1%,2%,5% розписано повністю,але чогось поміняли.
портмоне оплата
Нарахування бонусів CashBack за програмою 0019 Акція! BIG5 UTILITIES (Комунальні платежі) (тариф 6.21% ), за операцію № 267784*** по рахунку 26255*** на суму 45 UAH від 23.10.2018 - 2.79
Як в смс,так у виписці однаковий кешбек 1%.
Цікаво,чи у всіх коректно зараховуються кешбек чи тільки в мене
tarasum
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 08:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

tarasum написав:Нарахування бонусів CashBack за програмою 0019 Акція! BIG5 UTILITIES (Комунальні платежі) (тариф 6.21% ), за операцію № 267784*** по рахунку 26255*** на суму 45 UAH від 23.10.2018 - 2.79
Як в смс,так у виписці однаковий кешбек 1%.

2.79 от 45 это 1% у вас?
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 08:42

  Aps написав:
tarasum написав:Нарахування бонусів CashBack за програмою 0019 Акція! BIG5 UTILITIES (Комунальні платежі) (тариф 6.21% ), за операцію № 267784*** по рахунку 26255*** на суму 45 UAH від 23.10.2018 - 2.79
Як в смс,так у виписці однаковий кешбек 1%.

2.79 от 45 это 1% у вас?

А вы всегда читаете по диагонали?
Он написал как стало и как было.
Было 5, стало 1. 11 грн от 910 гр
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 08:43

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

:lol: :lol: :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 08:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Стоит вообще брать справку с работы о доходах? Влияет на получение кред.лимита, если просить до 10000, или нет? Если брать, то за какой период? В анкете писать величину зарплаты грязными или чистыми?

В анкете на Виикенд что означает "Залишок по кредиту" и "Платеж по кредиту"? Если есть действующая кредитка например Привата, что туда писать?
Ferlakur
 
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