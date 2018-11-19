|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 09:19
Ferlakur написав:
Стоит вообще брать справку с работы о доходах? Влияет на получение кред.лимита, если просить до 10000, или нет? Если брать, то за какой период? В анкете писать величину зарплаты грязными или чистыми?
В анкете на Виикенд что означает "Залишок по кредиту" и "Платеж по кредиту"? Если есть действующая кредитка например Привата, что туда писать?
Стоит
Влияет
Я давал за полгода
Чистыми конечно
Залышок - если есть долгосрочные кредиты или рассрочки или оплаты частями
Платеж - ежемесячные платежи по грейсам и по рассрочкам,кредитам оплатам частями
Вроде так
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1398
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 лис, 2018 09:22
curiousobro написав: Ferlakur написав:
Стоит вообще брать справку с работы о доходах? Влияет на получение кред.лимита, если просить до 10000, или нет? Если брать, то за какой период? В анкете писать величину зарплаты грязными или чистыми?
В анкете на Виикенд что означает "Залишок по кредиту" и "Платеж по кредиту"? Если есть действующая кредитка например Привата, что туда писать?
Стоит
Влияет
Я давал за полгода
Чистыми конечно
Залышок - если есть долгосрочные кредиты или рассрочки или оплаты частями
Платеж - ежемесячные платежи по грейсам и по рассрочкам,кредитам оплатам частями
Вроде так
Спасибо, а вы форму на сайте заполняли, или анкету в отделении?
-
Ferlakur
-
-
- Повідомлень: 2787
- З нами з: 14.10.08
- Подякував: 136 раз.
- Подякували: 108 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 09:36
Скажите - пополнение Ощадного через кассу третьим лицом - с комиссией и 50К/день?
-
la9
-
-
- Повідомлень: 1196
- З нами з: 02.07.09
- Подякував: 195 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 09:48
Ferlakur написав: curiousobro написав: Ferlakur написав:
Стоит вообще брать справку с работы о доходах? Влияет на получение кред.лимита, если просить до 10000, или нет? Если брать, то за какой период? В анкете писать величину зарплаты грязными или чистыми?
В анкете на Виикенд что означает "Залишок по кредиту" и "Платеж по кредиту"? Если есть действующая кредитка например Привата, что туда писать?
Стоит
Влияет
Я давал за полгода
Чистыми конечно
Залышок - если есть долгосрочные кредиты или рассрочки или оплаты частями
Платеж - ежемесячные платежи по грейсам и по рассрочкам,кредитам оплатам частями
Вроде так
Спасибо, а вы форму на сайте заполняли, или анкету в отделении?
Оба раза в отделении.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1398
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 174 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 20 лис, 2018 11:25
Напомните пожалуйста знающие люди.
Депо в отделении отдают в день окончания или на следующий рабочий?
Позвонила в отделение заказать наличку, мальчик "плавает" в вопросе, вообще заявил, цитирую:"Вы должны прийти в отделение для заказа, а то я сейчас по телефону приму заявку, а Вы не придете".
На мой вопрос что мешает мне прийти в отделение для заказа, а потом НЕ прийти за налом, ответить не смог.
-
balbesik
-
-
- Повідомлень: 166
- З нами з: 11.04.13
- Подякував: 11 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:15
При пополнении валютных субсчетов Вики в кассе через терминал когда можно будет их тратить? Нужно ли ждать проведения по счету, не спишутся ли гривни с кредитного лимита вместо непроведенных долларов?
-
Кащей
-
-
- Повідомлень: 1000
- З нами з: 30.08.09
- Подякував: 102 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|