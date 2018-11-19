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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2062206320642065

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:19

  Ferlakur написав:Стоит вообще брать справку с работы о доходах? Влияет на получение кред.лимита, если просить до 10000, или нет? Если брать, то за какой период? В анкете писать величину зарплаты грязными или чистыми?

В анкете на Виикенд что означает "Залишок по кредиту" и "Платеж по кредиту"? Если есть действующая кредитка например Привата, что туда писать?

Стоит
Влияет
Я давал за полгода
Чистыми конечно
Залышок - если есть долгосрочные кредиты или рассрочки или оплаты частями
Платеж - ежемесячные платежи по грейсам и по рассрочкам,кредитам оплатам частями

Вроде так
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:22

  curiousobro написав:
  Ferlakur написав:Стоит вообще брать справку с работы о доходах? Влияет на получение кред.лимита, если просить до 10000, или нет? Если брать, то за какой период? В анкете писать величину зарплаты грязными или чистыми?

В анкете на Виикенд что означает "Залишок по кредиту" и "Платеж по кредиту"? Если есть действующая кредитка например Привата, что туда писать?

Стоит
Влияет
Я давал за полгода
Чистыми конечно
Залышок - если есть долгосрочные кредиты или рассрочки или оплаты частями
Платеж - ежемесячные платежи по грейсам и по рассрочкам,кредитам оплатам частями

Вроде так


Спасибо, а вы форму на сайте заполняли, или анкету в отделении?
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:22

  curiousobro написав:А вы всегда читаете по диагонали?


Каюсь, грешен. :)
Aps
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Скажите - пополнение Ощадного через кассу третьим лицом - с комиссией и 50К/день?
la9
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 09:48

  Ferlakur написав:
  curiousobro написав:
  Ferlakur написав:Стоит вообще брать справку с работы о доходах? Влияет на получение кред.лимита, если просить до 10000, или нет? Если брать, то за какой период? В анкете писать величину зарплаты грязными или чистыми?

В анкете на Виикенд что означает "Залишок по кредиту" и "Платеж по кредиту"? Если есть действующая кредитка например Привата, что туда писать?

Стоит
Влияет
Я давал за полгода
Чистыми конечно
Залышок - если есть долгосрочные кредиты или рассрочки или оплаты частями
Платеж - ежемесячные платежи по грейсам и по рассрочкам,кредитам оплатам частями

Вроде так


Спасибо, а вы форму на сайте заполняли, или анкету в отделении?

Оба раза в отделении.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:25

Напомните пожалуйста знающие люди.
Депо в отделении отдают в день окончания или на следующий рабочий?
Позвонила в отделение заказать наличку, мальчик "плавает" в вопросе, вообще заявил, цитирую:"Вы должны прийти в отделение для заказа, а то я сейчас по телефону приму заявку, а Вы не придете".
На мой вопрос что мешает мне прийти в отделение для заказа, а потом НЕ прийти за налом, ответить не смог. :D
balbesik
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:15

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

При пополнении валютных субсчетов Вики в кассе через терминал когда можно будет их тратить? Нужно ли ждать проведения по счету, не спишутся ли гривни с кредитного лимита вместо непроведенных долларов?
Кащей
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