Похоже эта проблема процессинга TASLink. У меня по кредитной карте ТАСа по пятничной покупке в УЖД (16.11) двойное списание за билеты. Причём первое списание прошлой пятницей, второе - вчера (19.11). Баланс на карте верный, но так как я гасил вчера кредит, то теперь мне пишет долг по льготному периоду на эту сумму (за вычетом копеечной переплаты) - м-дааа...
16.11.2018 15:35:13 16.11.2018 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі TE0238/30000238 VUL. I. FRANKA, 21 -975.30 UAH
16.11.2018 15:35:13 19.11.2018 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі TE0238/30000238 booking.uz.gov,VUL. I. FRANKA, 21,KYIV,U -975.30 UAH
Похоже эта проблема процессинга TASLink. У меня по кредитной карте ТАСа по пятничной покупке в УЖД (16.11) двойное списание за билеты. Причём первое списание прошлой пятницей, второе - вчера (19.11). Баланс на карте верный, но так как я гасил вчера кредит, то теперь мне пишет долг по льготному периоду на эту сумму (за вычетом копеечной переплаты) - м-дааа...
16.11.2018 15:35:13 16.11.2018 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі TE0238/30000238 VUL. I. FRANKA, 21 -975.30 UAH
16.11.2018 15:35:13 19.11.2018 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі TE0238/30000238 booking.uz.gov,VUL. I. FRANKA, 21,KYIV,U -975.30 UAH
Код авторизации для обеих операций одинаковый.
В пятницу карты ТАСи и Мони колбасило, было такое В вашем случае явно видно двойное списание, звоните, пусть разбираются.
2XL написав:Вчера выдали Вику, прислали СМС о активации. Сделали запрос в УБКИ и тишина. Лимита нет, ноль тоже не присылают...
А не, насыпали полторушку на хлебушек. Кишмыш по этой карте чистый или минус кролики? П.С. пополнил чирик для смены пина - смена не удалась. У них не сразу все работает. Теперь у меня 10 грн своих денег. При оплате какая очередность расходов? Как считают если "свои" частично?
2XL написав:Вчера выдали Вику, прислали СМС о активации. Сделали запрос в УБКИ и тишина. Лимита нет, ноль тоже не присылают...
А не, насыпали полторушку на хлебушек. Кишмыш по этой карте чистый или минус кролики? П.С. пополнил чирик для смены пина - смена не удалась. У них не сразу все работает. Теперь у меня 10 грн своих денег. При оплате какая очередность расходов? Как считают если "свои" частично?