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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2064206520662067>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:13

tarasum
С опозданием, но ночью всё корректируется и к утру должно быть всё верное.

Но в этот всё печальнее и проблема затронула и клиентов Моно:
viewtopic.php?p=4503550#p4503550

Похоже эта проблема процессинга TASLink. У меня по кредитной карте ТАСа по пятничной покупке в УЖД (16.11) двойное списание за билеты. Причём первое списание прошлой пятницей, второе - вчера (19.11). Баланс на карте верный, но так как я гасил вчера кредит, то теперь мне пишет долг по льготному периоду на эту сумму (за вычетом копеечной переплаты) - м-дааа... :evil:

16.11.2018 15:35:13 16.11.2018 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі TE0238/30000238 VUL. I. FRANKA, 21 -975.30 UAH

16.11.2018 15:35:13 19.11.2018 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі TE0238/30000238 booking.uz.gov,VUL. I. FRANKA, 21,KYIV,U -975.30 UAH


Код авторизации для обеих операций одинаковый.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:28

  Vorlon написав:tarasum
С опозданием, но ночью всё корректируется и к утру должно быть всё верное.

Но в этот всё печальнее и проблема затронула и клиентов Моно:
viewtopic.php?p=4503550#p4503550

Похоже эта проблема процессинга TASLink. У меня по кредитной карте ТАСа по пятничной покупке в УЖД (16.11) двойное списание за билеты. Причём первое списание прошлой пятницей, второе - вчера (19.11). Баланс на карте верный, но так как я гасил вчера кредит, то теперь мне пишет долг по льготному периоду на эту сумму (за вычетом копеечной переплаты) - м-дааа... :evil:

16.11.2018 15:35:13 16.11.2018 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі TE0238/30000238 VUL. I. FRANKA, 21 -975.30 UAH

16.11.2018 15:35:13 19.11.2018 Операція купівлі в торгово-сервісній мережі TE0238/30000238 booking.uz.gov,VUL. I. FRANKA, 21,KYIV,U -975.30 UAH


Код авторизации для обеих операций одинаковый.


В пятницу карты ТАСи и Мони колбасило, было такое :(
В вашем случае явно видно двойное списание, звоните, пусть разбираются.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:38

С Альфы на Сберегательный через ТАС2Ю бесплатно же?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ishvara написав:С Альфы на Сберегательный через ТАС2Ю бесплатно же?
Да
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:50

  Faceless написав:Да

Смотря с какой кредитки. С Коннекта или Максимум-наличка, по идее, бесплатно.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:53

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

wig написав:
  Faceless написав:Да

Смотря с какой кредитки. С Коннекта или Максимум-наличка, по идее, бесплатно.
С кредитки СЭП это как то не по свинорыльски
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 14:55

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Вчера выдали Вику, прислали СМС о активации. Сделали запрос в УБКИ и тишина. Лимита нет, ноль тоже не присылают...
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:04

  Faceless написав:С кредитки СЭП это как то не по свинорыльски

TAS2U с чужой карты будет p2p, а не СЭП.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:27

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

2XL написав:Вчера выдали Вику, прислали СМС о активации. Сделали запрос в УБКИ и тишина. Лимита нет, ноль тоже не присылают...
А не, насыпали полторушку на хлебушек.
Кишмыш по этой карте чистый или минус кролики?
П.С. пополнил чирик для смены пина - смена не удалась. У них не сразу все работает. Теперь у меня 10 грн своих денег. При оплате какая очередность расходов? Как считают если "свои" частично?
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 15:40

  2XL написав:
2XL написав:Вчера выдали Вику, прислали СМС о активации. Сделали запрос в УБКИ и тишина. Лимита нет, ноль тоже не присылают...
А не, насыпали полторушку на хлебушек.
Кишмыш по этой карте чистый или минус кролики?
П.С. пополнил чирик для смены пина - смена не удалась. У них не сразу все работает. Теперь у меня 10 грн своих денег. При оплате какая очередность расходов? Как считают если "свои" частично?

Шукайте таблички в теме
curiousobro
 
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