Доброго дня, tarasum.
Залиште, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані. Перевіримо коректність нарахування бонусів по карті.
Дякуємо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:40
Доброго дня, tarasum.
Залиште, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані. Перевіримо коректність нарахування бонусів по карті.
Дякуємо.
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:42
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
На сайте есть описание самого принципа работы карты? Или только реклама, продублированная в коробке?
Размер имеет значение.
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