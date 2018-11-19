Доброго дня, tarasum.
Залиште, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані. Перевіримо коректність нарахування бонусів по карті.
Дякуємо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:40
Доброго дня, tarasum.
Залиште, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані. Перевіримо коректність нарахування бонусів по карті.
Дякуємо.
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:42
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
На сайте есть описание самого принципа работы карты? Или только реклама, продублированная в коробке?
Размер имеет значение.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:41
Це яким макаром Комса 300000000 американців акумулювала?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:55
Наверно Рошен дал займ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:09
Те саме з комунальними бонусами - з 3 проведених через Портмоне операцій тільки 1 відображається як акційна. Решта 2 - операції на АЗС і в магазинах.
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