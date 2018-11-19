Доброго дня, tarasum.
Залиште, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані. Перевіримо коректність нарахування бонусів по карті.
Дякуємо.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:40
Доброго дня, tarasum.
Залиште, будь ласка, в особистих повідомленнях Ваші контактні дані. Перевіримо коректність нарахування бонусів по карті.
Дякуємо.
Додано: Вів 20 лис, 2018 15:42
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
На сайте есть описание самого принципа работы карты? Или только реклама, продублированная в коробке?
Размер имеет значение.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:41
Це яким макаром Комса 300000000 американців акумулювала?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 20 лис, 2018 16:55
Наверно Рошен дал займ
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:09
Те саме з комунальними бонусами - з 3 проведених через Портмоне операцій тільки 1 відображається як акційна. Решта 2 - операції на АЗС і в магазинах.
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:48
См. табличку.
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:05
Проведите ликбез, что какие есть интересные плюшки у ТАСа? У меня пока только депо, Плативка и Сберсчет. Какие еще карты имеет смысл оформить?
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:38
Б5 - сейчас коммунальная акция, 5% за оплату комунали, пополнение тилипона, тырнет и пр. В остальное время - как кредитка с кешбеком (1-2% чистыми), который выплачивается живыми деньгами, накосить можно до 1300 грн в мес
Викенд - если с кредитным лимитом, мультивалютная, с раздельными счетами в гривне для лимита и своих, в выходные (сб и вск) 3% чистыми в торговой сети, и в любое время 2% (хоть свои хоть кредитные) в интернете, причем и в валюте тоже
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:49
Прокомментируйте пожалуйста по табличке, что значит очередность 1 кредитных при оплате картой гривнами, как это может вообще произойти. Допустим у меня положительный баланс и есть свои средства и я оплачиваю картой покупку, неужели при каких-то обстоятельствах покупка пойдет за кредитные средства не снизив баланс собственных?
Верно ли я понимаю, что я могу внести на счет, скажем, евро и несмотря на задолженность по текущему гривневому лимиту покупки в евро будут тратить собственные средства евросчета?
Не совсем ясна строчка 1% за кредитные в таблице кешбека. Это практически зафиксированный результат? Описание карты (здесь
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:56
Esq
Ви все правильно прочитали, що написано у таблиці. Описане у таблиці відповідає дійсності. Все зроблено для того, щоб клієнт отримав максимальний гешефт від продукту.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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