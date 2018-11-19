Прокомментируйте пожалуйста по табличке, что значит очередность 1 кредитных при оплате картой гривнами, как это может вообще произойти. Допустим у меня положительный баланс и есть свои средства и я оплачиваю картой покупку, неужели при каких-то обстоятельствах покупка пойдет за кредитные средства не снизив баланс собственных?
Верно ли я понимаю, что я могу внести на счет, скажем, евро и несмотря на задолженность по текущему гривневому лимиту покупки в евро будут тратить собственные средства евросчета?
Табличка верная. В гривнах сначала оплата списывается за кредитный лимит, когда не хватает списываются личные. При оплате в валюте сначала списывается эта валюта. 1% кешбека чистыми - это минимум за любую оплату.
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ishvara написав:Проведите ликбез, что какие есть интересные плюшки у ТАСа? У меня пока только депо, Плативка и Сберсчет. Какие еще карты имеет смысл оформить?
Вікенд можна отримати до кінця тижня без плати за перший рік обслуговування, тому не баріться. Велику п'ятірку теж треба мати, враховуючи акцію про яку написав Faceless, тому беріть обидві.
По В5 вообще больше акций. И летняя была,и текущая,и зимняя. Вику не балуют акциями, наверно нишевый продукт. Если бы для дебетного счета Вики сделали халявные сеп платежи независимо от суммы с некоторым лимитом, типа 10 платежей в месяц бесплатно - вообще перелез бы сюда с Аллы за 365 грн могли бы и расщедрится
ZZZaika написав:Подскажите как правильно пополнить Викенд своей валютой, чтобы деньги стали доступны как можно быстрее для расчета?
У вас дорога одна - у касу. Краще поповнювати по номеру рахунку у відповідній валюті - так спокійніше.
curiousobro написав:По В5 вообще больше акций. И летняя была,и текущая,и зимняя
Літньої краще б не було.
curiousobro написав:Если бы для дебетного счета Вики сделали халявные сеп платежи независимо от суммы с некоторым лимитом, типа 10 платежей в месяц бесплатно - вообще перелез бы сюда с Аллы за 365 грн могли бы и расщедрится
Мотивація дерти відсоток за СЕП з копійчаною собівартістю малозрозуміла як така, але ж і ви зажали 2 грн. за СЕП з поточного...
ishvara написав:Проведите ликбез, что какие есть интересные плюшки у ТАСа? У меня пока только депо, Плативка и Сберсчет. Какие еще карты имеет смысл оформить?
Б5 - сейчас коммунальная акция, 5% за оплату комунали, пополнение тилипона, тырнет и пр. В остальное время - как кредитка с кешбеком (1-2% чистыми), который выплачивается живыми деньгами, накосить можно до 1300 грн в мес
В списке коммунальных услуг в ИБ очень ограниченный список поставщиков. Это означает, что не все могут воспользоваться акцией? Или можно вбить свои реквизиты?
ishvara написав:Проведите ликбез, что какие есть интересные плюшки у ТАСа? У меня пока только депо, Плативка и Сберсчет. Какие еще карты имеет смысл оформить?
Б5 - сейчас коммунальная акция, 5% за оплату комунали, пополнение тилипона, тырнет и пр. В остальное время - как кредитка с кешбеком (1-2% чистыми), который выплачивается живыми деньгами, накосить можно до 1300 грн в мес
В списке коммунальных услуг в ИБ очень ограниченный список поставщиков. Это означает, что не все могут воспользоваться акцией? Или можно вбить свои реквизиты?
Платите картой хоть через тот же Портмоне, эффект аналогичный
ishvara написав:Проведите ликбез, что какие есть интересные плюшки у ТАСа? У меня пока только депо, Плативка и Сберсчет. Какие еще карты имеет смысл оформить?
Вікенд можна отримати до кінця тижня без плати за перший рік обслуговування, тому не баріться. Велику п'ятірку теж треба мати, враховуючи акцію про яку написав Faceless, тому беріть обидві.
По В5 вообще больше акций. И летняя была,и текущая,и зимняя. Вику не балуют акциями, наверно нишевый продукт. Если бы для дебетного счета Вики сделали халявные сеп платежи независимо от суммы с некоторым лимитом, типа 10 платежей в месяц бесплатно - вообще перелез бы сюда с Аллы за 365 грн могли бы и расщедрится