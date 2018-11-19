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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2065206620672068

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:00

  Esq написав:
  sauvignon написав:См. табличку.


Прокомментируйте пожалуйста по табличке, что значит очередность 1 кредитных при оплате картой гривнами, как это может вообще произойти. Допустим у меня положительный баланс и есть свои средства и я оплачиваю картой покупку, неужели при каких-то обстоятельствах покупка пойдет за кредитные средства не снизив баланс собственных?

Верно ли я понимаю, что я могу внести на счет, скажем, евро и несмотря на задолженность по текущему гривневому лимиту покупки в евро будут тратить собственные средства евросчета?

Не совсем ясна строчка 1% за кредитные в таблице кешбека. Это практически зафиксированный результат? Описание карты (здесь https://tascombank.ua/content/view/185/ ... ukrainian/, к примеру) по-моему не предполагает такой выплаты.

Табличка верная. В гривнах сначала оплата списывается за кредитный лимит, когда не хватает списываются личные. При оплате в валюте сначала списывается эта валюта. 1% кешбека чистыми - это минимум за любую оплату.
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gun
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:02

  ishvara написав:Проведите ликбез, что какие есть интересные плюшки у ТАСа? У меня пока только депо, Плативка и Сберсчет. Какие еще карты имеет смысл оформить?

Вікенд можна отримати до кінця тижня без плати за перший рік обслуговування, тому не баріться. Велику п'ятірку теж треба мати, враховуючи акцію про яку написав Faceless, тому беріть обидві.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:07

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подскажите как правильно пополнить Викенд своей валютой, чтобы деньги стали доступны как можно быстрее для расчета?
ZZZaika
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:10

  klug написав:
  ishvara написав:Проведите ликбез, что какие есть интересные плюшки у ТАСа? У меня пока только депо, Плативка и Сберсчет. Какие еще карты имеет смысл оформить?

Вікенд можна отримати до кінця тижня без плати за перший рік обслуговування, тому не баріться. Велику п'ятірку теж треба мати, враховуючи акцію про яку написав Faceless, тому беріть обидві.

По В5 вообще больше акций.
И летняя была,и текущая,и зимняя.
Вику не балуют акциями, наверно нишевый продукт. Если бы для дебетного счета Вики сделали халявные сеп платежи независимо от суммы с некоторым лимитом, типа 10 платежей в месяц бесплатно - вообще перелез бы сюда с Аллы :) за 365 грн могли бы и расщедрится ;)
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 19:38

  ZZZaika написав:Подскажите как правильно пополнить Викенд своей валютой, чтобы деньги стали доступны как можно быстрее для расчета?

У вас дорога одна - у касу. Краще поповнювати по номеру рахунку у відповідній валюті - так спокійніше.
  curiousobro написав:По В5 вообще больше акций.
И летняя была,и текущая,и зимняя

Літньої краще б не було.
  curiousobro написав:Если бы для дебетного счета Вики сделали халявные сеп платежи независимо от суммы с некоторым лимитом, типа 10 платежей в месяц бесплатно - вообще перелез бы сюда с Аллы :) за 365 грн могли бы и расщедрится

Мотивація дерти відсоток за СЕП з копійчаною собівартістю малозрозуміла як така, але ж і ви зажали 2 грн. за СЕП з поточного...
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klug
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:23

  klug написав: але ж і ви зажали 2 грн. за СЕП з поточного...

Не зажал. Просто непонятно зачем мне ещё один дебитный счёт только для сепов, если уже есть Виковский практически с тем же функционалом.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:26

  Faceless написав:
  ishvara написав:Проведите ликбез, что какие есть интересные плюшки у ТАСа? У меня пока только депо, Плативка и Сберсчет. Какие еще карты имеет смысл оформить?

Б5 - сейчас коммунальная акция, 5% за оплату комунали, пополнение тилипона, тырнет и пр. В остальное время - как кредитка с кешбеком (1-2% чистыми), который выплачивается живыми деньгами, накосить можно до 1300 грн в мес

В списке коммунальных услуг в ИБ очень ограниченный список поставщиков. Это означает, что не все могут воспользоваться акцией? Или можно вбить свои реквизиты?
ishvara
 
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  curiousobro написав:
  klug написав: але ж і ви зажали 2 грн. за СЕП з поточного...

Не зажал. Просто непонятно зачем мне ещё один дебитный счёт только для сепов, если уже есть Виковский практически с тем же функционалом.

Все таки текущий через АБС и карточный с синхро с МПС эт две большие разницы, ото и цены другие :)
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:29

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ishvara написав:
  Faceless написав:
  ishvara написав:Проведите ликбез, что какие есть интересные плюшки у ТАСа? У меня пока только депо, Плативка и Сберсчет. Какие еще карты имеет смысл оформить?

Б5 - сейчас коммунальная акция, 5% за оплату комунали, пополнение тилипона, тырнет и пр. В остальное время - как кредитка с кешбеком (1-2% чистыми), который выплачивается живыми деньгами, накосить можно до 1300 грн в мес

В списке коммунальных услуг в ИБ очень ограниченный список поставщиков. Это означает, что не все могут воспользоваться акцией? Или можно вбить свои реквизиты?
Платите картой хоть через тот же Портмоне, эффект аналогичный
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:31

  curiousobro написав:
  klug написав:
  ishvara написав:Проведите ликбез, что какие есть интересные плюшки у ТАСа? У меня пока только депо, Плативка и Сберсчет. Какие еще карты имеет смысл оформить?

Вікенд можна отримати до кінця тижня без плати за перший рік обслуговування, тому не баріться. Велику п'ятірку теж треба мати, враховуючи акцію про яку написав Faceless, тому беріть обидві.

По В5 вообще больше акций.
И летняя была,и текущая,и зимняя.
Вику не балуют акциями, наверно нишевый продукт. Если бы для дебетного счета Вики сделали халявные сеп платежи независимо от суммы с некоторым лимитом, типа 10 платежей в месяц бесплатно - вообще перелез бы сюда с Аллы :) за 365 грн могли бы и расщедрится ;)


за халявным сэпом вам в конкорд
Hack-Stock
 
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