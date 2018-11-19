Esq написав:

Прокомментируйте пожалуйста по табличке, что значит очередность 1 кредитных при оплате картой гривнами, как это может вообще произойти. Допустим у меня положительный баланс и есть свои средства и я оплачиваю картой покупку, неужели при каких-то обстоятельствах покупка пойдет за кредитные средства не снизив баланс собственных?Верно ли я понимаю, что я могу внести на счет, скажем, евро и несмотря на задолженность по текущему гривневому лимиту покупки в евро будут тратить собственные средства евросчета?Не совсем ясна строчка 1% за кредитные в таблице кешбека. Это практически зафиксированный результат? Описание карты (здесь, к примеру) по-моему не предполагает такой выплаты.