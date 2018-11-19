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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 20:46
тас меняет втихаря номера счетов
Вчера отправил сэпом деньги на счет кредитки (2625..) Деньги успешно зачислены. Сегодня аналогичный платеж успехом не увенчался. Деньги списаны, а на счет в ТАСе не зачислены. Сам ткнул носом поддержку, что они сегодня поменяли номер счета кредитки Б5 на 2620... и ни словом мне об этом нигде не сообщили! Теперь вот героически ищут пропавшие в недрах ТАСа деньги. Будьте осторожны: ТАС меняет номера счетов. У меня Б5 и Плативка уже 2620...
Додано: Вів 20 лис, 2018 20:51
consul, спасибо большое!
У меня WC еще на 2625, а БП - таки 2620. И, название сменилось на "картковий рахунок". А ведь через 3 дня уже гасить.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:00
Через Портмоне же вроде комиссия немаленькая?
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:03
пропели песню что деньги будут зачислены - вопрос только куда
никому не верю
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:03
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Через Портмоне же вроде комиссия немаленькая?[/quote]Это в неправильном Портмоне. В правильном 19.99 в месяц
Ну и в принципе не только Портмоне, на любом сервисе, где карты принимают за коммунальные
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:09
Faceless Ага, понятно ) А сколько будет продолжаться акция "5% за коммуналку"?
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:21
Период действия акции: 17 октября 2018 по 31 декабря 2018 года.
Кста, платил сегодня через портмоне по ссылке с 104.ua за газок - MCC правильный и правильные 5% кешбека.
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:33
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:33
Т.е. алгоритм такой: открываю БП с кредитным лимитом (при наличии депозита должны дать?), плачу за коммуналку через Портмоне, потом через 55 дней (+-) погашаю.
А вот еще там есть пункт по поводу комиссии за "неактивный рахунок"... но если к карте привязан депозит, то вроде не снимают. Это действительно так?
Востаннє редагувалось ishvara в Вів 20 лис, 2018 21:42, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:37
Думаю, что кто-то напишет ниже поточнее, но мне кажется, что по карте Б5 бонусы начисляются в момент завершения (проводки) операции, что случается через пару дней после фактической оплаты. То есть по Б5 и этой коммунальной акции я собираюсь заплатить после 20 декабря но не в самые последние дни, чтобы проводка не выскочила в январь.
По WC по-моему другой порядок, потому что там процент отличается в выходные дни, соответственно исчисляется исходя из даты операции.
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