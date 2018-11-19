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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2067206820692070>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:46

тас меняет втихаря номера счетов

Вчера отправил сэпом деньги на счет кредитки (2625..) Деньги успешно зачислены. Сегодня аналогичный платеж успехом не увенчался. Деньги списаны, а на счет в ТАСе не зачислены. Сам ткнул носом поддержку, что они сегодня поменяли номер счета кредитки Б5 на 2620... и ни словом мне об этом нигде не сообщили! Теперь вот героически ищут пропавшие в недрах ТАСа деньги. Будьте осторожны: ТАС меняет номера счетов. У меня Б5 и Плативка уже 2620...
consul
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 20:51

consul, спасибо большое!
У меня WC еще на 2625, а БП - таки 2620. И, название сменилось на "картковий рахунок". А ведь через 3 дня уже гасить.
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wig
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:00

  Faceless написав:
ishvara написав:
  Faceless написав:Б5 - сейчас коммунальная акция, 5% за оплату комунали, пополнение тилипона, тырнет и пр. В остальное время - как кредитка с кешбеком (1-2% чистыми), который выплачивается живыми деньгами, накосить можно до 1300 грн в мес

В списке коммунальных услуг в ИБ очень ограниченный список поставщиков. Это означает, что не все могут воспользоваться акцией? Или можно вбить свои реквизиты?
Платите картой хоть через тот же Портмоне, эффект аналогичный

Через Портмоне же вроде комиссия немаленькая?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:03

  consul написав:Вчера отправил сэпом деньги на счет кредитки (2625..) Деньги успешно зачислены. Сегодня аналогичный платеж успехом не увенчался. Деньги списаны, а на счет в ТАСе не зачислены. Сам ткнул носом поддержку, что они сегодня поменяли номер счета кредитки Б5 на 2620... и ни словом мне об этом нигде не сообщили! Теперь вот героически ищут пропавшие в недрах ТАСа деньги. Будьте осторожны: ТАС меняет номера счетов. У меня Б5 и Плативка уже 2620...


пропели песню что деньги будут зачислены - вопрос только куда :evil: :?:
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sens
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:03

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ishvara написав:
  Faceless написав:
ishvara написав:[quote="4503936:Faceless"]
Б5 - сейчас коммунальная акция, 5% за оплату комунали, пополнение тилипона, тырнет и пр. В остальное время - как кредитка с кешбеком (1-2% чистыми), который выплачивается живыми деньгами, накосить можно до 1300 грн в мес

В списке коммунальных услуг в ИБ очень ограниченный список поставщиков. Это означает, что не все могут воспользоваться акцией? Или можно вбить свои реквизиты?
Платите картой хоть через тот же Портмоне, эффект аналогичный

Через Портмоне же вроде комиссия немаленькая?[/quote]Это в неправильном Портмоне. В правильном 19.99 в месяц
Ну и в принципе не только Портмоне, на любом сервисе, где карты принимают за коммунальные
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:09

Faceless Ага, понятно ) А сколько будет продолжаться акция "5% за коммуналку"?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:21

  ishvara написав:Faceless Ага, понятно ) А сколько будет продолжаться акция "5% за коммуналку"?

Период действия акции: 17 октября 2018 по 31 декабря 2018 года.
https://tascombank.ua/content/view/1539 ... g,russian/

Кста, платил сегодня через портмоне по ссылке с 104.ua за газок - MCC правильный и правильные 5% кешбека.
Esq
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:33

  Esq написав:по 31 декабря 2018 года

Если я оплачу перед выходными на НГ - выплатят 5% после праздников?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:33

Т.е. алгоритм такой: открываю БП с кредитным лимитом (при наличии депозита должны дать?), плачу за коммуналку через Портмоне, потом через 55 дней (+-) погашаю.
А вот еще там есть пункт по поводу комиссии за "неактивный рахунок"... но если к карте привязан депозит, то вроде не снимают. Это действительно так?
Востаннє редагувалось ishvara в Вів 20 лис, 2018 21:42, всього редагувалось 1 раз.
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:37

  Vorlon написав:
  Esq написав:по 31 декабря 2018 года

Если я оплачу перед выходными на НГ - выплатят 5% после праздников?

Думаю, что кто-то напишет ниже поточнее, но мне кажется, что по карте Б5 бонусы начисляются в момент завершения (проводки) операции, что случается через пару дней после фактической оплаты. То есть по Б5 и этой коммунальной акции я собираюсь заплатить после 20 декабря но не в самые последние дни, чтобы проводка не выскочила в январь.

По WC по-моему другой порядок, потому что там процент отличается в выходные дни, соответственно исчисляется исходя из даты операции.
Esq
 
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