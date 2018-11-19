Додано: Вів 20 лис, 2018 20:51

consul, спасибо большое!

У меня WC еще на 2625, а БП - таки 2620. И, название сменилось на "картковий рахунок". А ведь через 3 дня уже гасить.

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