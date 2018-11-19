С учетом даты окончания акции оплатить надо до конца декабря и независимо от того в начале или конце декабря это произойдет срок погашения - 25 января (55 дней от 1 декабря, но не от конца месяца). Я гашусь СЭПом безналичным переводом, без комиссии.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:39
С учетом даты окончания акции оплатить надо до конца декабря и независимо от того в начале или конце декабря это произойдет срок погашения - 25 января (55 дней от 1 декабря, но не от конца месяца). Я гашусь СЭПом безналичным переводом, без комиссии.
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:42
До понеділка ще далеко.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:43
ishvara
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:55
И стоит не забывать, что в конце каждого квартала все бонусы сгорают. Если забыть (не успеть) перевести их с бонусного счета.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:58
Ну понятное ж дело
еще и конец квартала -- все сгорит
..воообщем хай продлевают начисление бонусов до Старого НГ, а лучше, до 8Марта
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 20 лис, 2018 22:02
Нічого не правильно. 31-го ж буде нарахування по проведених операціях після того, як старі згорять? Раз 31-го будуть нараховані останні акційні, то значить і акція по 31-ше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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