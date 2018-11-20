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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 21:39
ishvara написав:
Т.е. алгоритм такой: открываю БП с кредитным лимитом (при наличии депозита должны дать?), плачу за коммуналку через Портмоне, потом через 55 дней (+-) погашаю. Кстати, как погасить кредит без комиссии?
С учетом даты окончания акции оплатить надо до конца декабря и независимо от того в начале или конце декабря это произойдет срок погашения - 25 января (55 дней от 1 декабря, но не от конца месяца). Я гашусь СЭПом безналичным переводом, без комиссии.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:40
Esq
Тогда дата 31 декабря - неправдой получается...
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Vorlon
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:42
wig написав:consul
, спасибо большое!
У меня WC еще на 2625, а БП - таки 2620. И, название сменилось на "картковий рахунок". А ведь через 3 дня уже гасить.
До понеділка ще далеко.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:43
ishvara
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:51
Вику баксом пополнить, только через кассу?
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mihasik
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:55
Esq написав: Vorlon написав: Esq написав:
по 31 декабря 2018 года
Если я оплачу перед выходными на НГ - выплатят 5% после праздников?
То есть по Б5 и этой коммунальной акции я собираюсь заплатить после 20 декабря но не в самые последние дни, чтобы проводка не выскочила в январь.
И стоит не забывать, что в конце каждого квартала все бонусы сгорают. Если забыть (не успеть) перевести их с бонусного счета.
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gun
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Додано: Вів 20 лис, 2018 21:58
Vorlon написав:Esq
Тогда дата 31 декабря - неправдой получается...
Ну понятное ж дело
еще и конец квартала -- все сгорит
..воообщем хай продлевают начисление бонусов до Старого НГ, а лучше, до 8Марта
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 20 лис, 2018 22:02
clientage написав: Vorlon написав:Esq
Тогда дата 31 декабря - неправдой получается...
Ну понятное ж дело
еще и конец квартала -- все сгорит
..воообщем хай продлевают начисление бонусов до Старого НГ, а лучше, до 8Марта
Нічого не правильно. 31-го ж буде нарахування по проведених операціях після того, як старі згорять? Раз 31-го будуть нараховані останні акційні, то значить і акція по 31-ше.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 22:06
klug написав: clientage написав: Vorlon написав:Esq
Тогда дата 31 декабря - неправдой получается...
Ну понятное ж дело
еще и конец квартала -- все сгорит
..воообщем хай продлевают начисление бонусов до Старого НГ, а лучше, до 8Марта
Нічого не правильно. 31-го ж буде нарахування по проведених операціях після того, як старі згорять? Раз 31-го будуть нараховані останні акційні, то значить і акція по 31-ше.
Неаа, последний банк. дн. согласно халендаря НБУ - 29 дек, тада и палить великий костёр будут, так шо нуна до 26..27 уложиться
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Додано: Вів 20 лис, 2018 22:11
gun написав:
И стоит не забывать, что в конце каждого квартала все бонусы сгорают. Если забыть (не успеть) перевести их с бонусного счета.
А можно с этого места поподробнее? Кэшбек идет на бонусный счет?
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ishvara
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