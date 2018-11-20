RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2068206920702071>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:39

  ishvara написав:Т.е. алгоритм такой: открываю БП с кредитным лимитом (при наличии депозита должны дать?), плачу за коммуналку через Портмоне, потом через 55 дней (+-) погашаю. Кстати, как погасить кредит без комиссии?


С учетом даты окончания акции оплатить надо до конца декабря и независимо от того в начале или конце декабря это произойдет срок погашения - 25 января (55 дней от 1 декабря, но не от конца месяца). Я гашусь СЭПом безналичным переводом, без комиссии.
Esq
 
Повідомлень: 1309
З нами з: 18.08.06
Подякував: 418 раз.
Подякували: 183 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:40

Esq
Тогда дата 31 декабря - неправдой получается...
Vorlon
 
Повідомлень: 6140
З нами з: 14.06.13
Подякував: 338 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:42

  wig написав:consul, спасибо большое!
У меня WC еще на 2625, а БП - таки 2620. И, название сменилось на "картковий рахунок". А ведь через 3 дня уже гасить.

До понеділка ще далеко.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2643
З нами з: 18.08.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:43

ishvara
2 месяца на портмоне для нового клиента бесплатно!
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. Y9Z2SYA
югин
Аватар користувача
 
Повідомлень: 184
З нами з: 09.09.15
Подякував: 68 раз.
Подякували: 17 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:51

Вику баксом пополнить, только через кассу?
mihasik
 
Повідомлень: 452
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:55

  Esq написав:
  Vorlon написав:
  Esq написав:по 31 декабря 2018 года

Если я оплачу перед выходными на НГ - выплатят 5% после праздников?

То есть по Б5 и этой коммунальной акции я собираюсь заплатить после 20 декабря но не в самые последние дни, чтобы проводка не выскочила в январь.

И стоит не забывать, что в конце каждого квартала все бонусы сгорают. Если забыть (не успеть) перевести их с бонусного счета. :wink:
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
Повідомлень: 249
З нами з: 23.09.12
Подякував: 13 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 21:58

  Vorlon написав:Esq
Тогда дата 31 декабря - неправдой получается...

Ну понятное ж дело
еще и конец квартала -- все сгорит :)
..воообщем хай продлевают начисление бонусов до Старого НГ, а лучше, до 8Марта :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26351
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 2994 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:02

  clientage написав:
  Vorlon написав:Esq
Тогда дата 31 декабря - неправдой получается...

Ну понятное ж дело
еще и конец квартала -- все сгорит :)
..воообщем хай продлевают начисление бонусов до Старого НГ, а лучше, до 8Марта :)

Нічого не правильно. 31-го ж буде нарахування по проведених операціях після того, як старі згорять? Раз 31-го будуть нараховані останні акційні, то значить і акція по 31-ше.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
Повідомлень: 2643
З нами з: 18.08.14
Подякував: 159 раз.
Подякували: 346 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:06

  klug написав:
  clientage написав:
  Vorlon написав:Esq
Тогда дата 31 декабря - неправдой получается...

Ну понятное ж дело
еще и конец квартала -- все сгорит :)
..воообщем хай продлевают начисление бонусов до Старого НГ, а лучше, до 8Марта :)

Нічого не правильно. 31-го ж буде нарахування по проведених операціях після того, як старі згорять? Раз 31-го будуть нараховані останні акційні, то значить і акція по 31-ше.

Неаа, последний банк. дн. согласно халендаря НБУ - 29 дек, тада и палить великий костёр будут, так шо нуна до 26..27 уложиться :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26351
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 2994 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:11

  gun написав:И стоит не забывать, что в конце каждого квартала все бонусы сгорают. Если забыть (не успеть) перевести их с бонусного счета. :wink:

А можно с этого места поподробнее? Кэшбек идет на бонусный счет?
ishvara
 
Повідомлень: 1180
З нами з: 09.12.12
Подякував: 153 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 2068206920702071>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: motosmile, safonovstanislav, unlock, КУБ і 6 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.