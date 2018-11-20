|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 22:28
ishvara написав: gun написав:
И стоит не забывать, что в конце каждого квартала все бонусы сгорают. Если забыть (не успеть) перевести их с бонусного счета.
А можно с этого места поподробнее? Кэшбек идет на бонусный счет?
Да. Но его можно в любой момент перевести на любой обычный свой счет. Зачисляется обычно на следующий день. Для того, что бы последние бонусы не сгорели, нужно успеть оформить перевод в последний рабочий день, перед новым годом. А зачислиться они могут и после НГ.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
-
gun
-
-
- Повідомлень: 250
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 22:47
югин написав:ishvara
2 месяца на портмоне для нового клиента бесплатно!
Зарегистрировался, но информации о бесплатном не нашел. Написано, что надо 19.90 заплатить за месяц. Или надо просто оформить тарифный план "Месяц" и оплату не потребует?
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1180
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 154 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 23:04
ishvara написав: югин написав:ishvara
2 месяца на портмоне для нового клиента бесплатно!
Зарегистрировался, но информации о бесплатном не нашел. Написано, что надо 19.90 заплатить за месяц. Или надо просто оформить тарифный план "Месяц" и оплату не потребует?
Сейчас уже всего 30 дней. Зайдите в раздел "тарифы", там все написано. Меня, например, вполне устраивает тариф "Комиссия" - он без абонплаты. Изипей тоже неплохой сайт для оплат, мне даже больше портмоне нравится.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
-
gun
-
-
- Повідомлень: 250
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 23:16
ishvara написав: югин написав:ishvara
2 месяца на портмоне для нового клиента бесплатно!
Зарегистрировался, но информации о бесплатном не нашел. Написано, что надо 19.90 заплатить за месяц. Или надо просто оформить тарифный план "Месяц" и оплату не потребует?
а мож это попробуете?viewtopic.php?p=4464812#p4464812
у меня работает
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
-
- Повідомлень: 26351
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2099 раз.
- Подякували: 2996 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 20 лис, 2018 23:59
Ага, вспомнил, что я там когда то регистрировался. Зашел. Крутанул "колесо фортуны". Выиграл сертификат на 10% снижку в Фокстроте. Нужно будет завтра посмотреть какие там цены.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
-
gun
-
-
- Повідомлень: 250
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 9 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 01:30
clientage написав: ishvara написав: югин написав:ishvara
2 месяца на портмоне для нового клиента бесплатно!
Зарегистрировался, но информации о бесплатном не нашел. Написано, что надо 19.90 заплатить за месяц. Или надо просто оформить тарифный план "Месяц" и оплату не потребует?
а мож это попробуете?viewtopic.php?p=4464812#p4464812
у меня работает
У меня лежит, коллекцию пополняет. Сразу лимит не дали, потом звонили спрашивали, интересует ли, но так и не перезвонили и в отделение не приглашали, а своими платить как-то не по феншую.
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22647
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 5084 раз.
-
- Профіль
-
5
1
2
Додано: Сер 21 лис, 2018 07:07
clientage написав: Vorlon написав:Esq
Тогда дата 31 декабря - неправдой получается...
Ну понятное ж дело
еще и конец квартала -- все сгорит
..воообщем хай продлевают начисление бонусов до Старого НГ, а лучше, до 8Марта
А лучше: мы делаем так полюбившуюся нашим клиентам акцию бессрочной))
-
guntherhouse777
-
-
- Повідомлень: 3682
- З нами з: 30.01.13
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 259 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|