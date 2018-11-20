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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2068206920702071

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:28

  ishvara написав:
  gun написав:И стоит не забывать, что в конце каждого квартала все бонусы сгорают. Если забыть (не успеть) перевести их с бонусного счета. :wink:

А можно с этого места поподробнее? Кэшбек идет на бонусный счет?

Да. Но его можно в любой момент перевести на любой обычный свой счет. Зачисляется обычно на следующий день. Для того, что бы последние бонусы не сгорели, нужно успеть оформить перевод в последний рабочий день, перед новым годом. А зачислиться они могут и после НГ.
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 22:47

  югин написав:ishvara
2 месяца на портмоне для нового клиента бесплатно!

Зарегистрировался, но информации о бесплатном не нашел. Написано, что надо 19.90 заплатить за месяц. Или надо просто оформить тарифный план "Месяц" и оплату не потребует?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:04

  ishvara написав:
  югин написав:ishvara
2 месяца на портмоне для нового клиента бесплатно!

Зарегистрировался, но информации о бесплатном не нашел. Написано, что надо 19.90 заплатить за месяц. Или надо просто оформить тарифный план "Месяц" и оплату не потребует?

Сейчас уже всего 30 дней. Зайдите в раздел "тарифы", там все написано. Меня, например, вполне устраивает тариф "Комиссия" - он без абонплаты. Изипей тоже неплохой сайт для оплат, мне даже больше портмоне нравится.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:16

  ishvara написав:
  югин написав:ishvara
2 месяца на портмоне для нового клиента бесплатно!

Зарегистрировался, но информации о бесплатном не нашел. Написано, что надо 19.90 заплатить за месяц. Или надо просто оформить тарифный план "Месяц" и оплату не потребует?

а мож это попробуете?
viewtopic.php?p=4464812#p4464812
у меня работает
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 23:59

  clientage написав:а мож это попробуете?
viewtopic.php?p=4464812#p4464812
у меня работает

:D Ага, вспомнил, что я там когда то регистрировался. Зашел. Крутанул "колесо фортуны". Выиграл сертификат на 10% снижку в Фокстроте. Нужно будет завтра посмотреть какие там цены.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 01:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

clientage написав:
  ishvara написав:
  югин написав:ishvara
2 месяца на портмоне для нового клиента бесплатно!

Зарегистрировался, но информации о бесплатном не нашел. Написано, что надо 19.90 заплатить за месяц. Или надо просто оформить тарифный план "Месяц" и оплату не потребует?

а мож это попробуете?
viewtopic.php?p=4464812#p4464812
у меня работает
У меня лежит, коллекцию пополняет. Сразу лимит не дали, потом звонили спрашивали, интересует ли, но так и не перезвонили и в отделение не приглашали, а своими платить как-то не по феншую.
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 07:07

  clientage написав:
  Vorlon написав:Esq
Тогда дата 31 декабря - неправдой получается...

Ну понятное ж дело
еще и конец квартала -- все сгорит :)
..воообщем хай продлевают начисление бонусов до Старого НГ, а лучше, до 8Марта :)

А лучше: мы делаем так полюбившуюся нашим клиентам акцию бессрочной))
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