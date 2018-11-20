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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2069207020712072

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:43

  ishvara написав:Подскажите, депозит в ТАС2Ю можно сразу открывать с карты Альфы, например? Не попаду на комиссию? А то я вчера кидал сначала на Сберегательный, оттуда на Плативку, а уже потом на депозит - много движений...

При открытии депо с карт др. банка сумма может быть не более 14999. Так что ваш алгоритм открытия самый верный, хотя и трудоёмкий :wink:
Кассандра
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  #<1 ... 2069207020712072
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