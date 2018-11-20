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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 12:43
ishvara написав:
Подскажите, депозит в ТАС2Ю можно сразу открывать с карты Альфы, например? Не попаду на комиссию? А то я вчера кидал сначала на Сберегательный, оттуда на Плативку, а уже потом на депозит - много движений...
При открытии депо с карт др. банка сумма может быть не более 14999. Так что ваш алгоритм открытия самый верный, хотя и трудоёмкий
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