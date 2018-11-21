RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2069207020712072

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:43

  ishvara написав:Подскажите, депозит в ТАС2Ю можно сразу открывать с карты Альфы, например? Не попаду на комиссию? А то я вчера кидал сначала на Сберегательный, оттуда на Плативку, а уже потом на депозит - много движений...

При открытии депо с карт др. банка сумма может быть не более 14999. Так что ваш алгоритм открытия самый верный, хотя и трудоёмкий :wink:
Кассандра
Аватар користувача
 
Повідомлень: 690
З нами з: 04.12.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 92 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Камса как всегда...
Написали на своем сайте - с 10 до 31 поменяем вам счета с 2625 на 2620.
Звоним а кал - когда поменяете?
Ответ: мы не знаем, мы калцентр.
Вопрос: что будет с деньгами, отправленными на 2625? После долгого ожидания ответ: зачисляются на новые номера счетов по регламенту.

Вчера отправили с Альфы деньги, на 2625. До сих пор не пришли. Кал морозится.

Оказывается, 2620 уже с 16 числа и "вам было отправлено смс о изменении счетов"... Коллеги, кто-то смс получал?
gav
Аватар користувача
 
Повідомлень: 237
З нами з: 29.07.14
Подякував: 46 раз.
Подякували: 14 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  gav написав:Камса как всегда...

Юзаю два экка
В одном уже счета сменили, во 2м еще нет
СМСки не было
Врут :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26367
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2099 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

открыл вчера вику, попросил лимит 5к, думал не стану наглеть, и о чудо, дали 5к, правда позвонили всем кому только можно)) с Б5 просил 15к, дали 1к, ни кому не звонили, через 3 месяца подняли сами до 3к.
P.S. карта действительна до 08/19, это норма?
HackStock
 
Повідомлень: 105
З нами з: 26.09.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:52

  HackStock написав:открыл вчера вику, попросил лимит 5к, думал не стану наглеть, и о чудо, дали 5к, правда позвонили всем кому только можно)) с Б5 просил 15к, дали 1к, ни кому не звонили, через 3 месяца подняли сами до 3к.
P.S. карта действительна до 08/19, это норма?

Нет, в нашем отделении только 04/19 два дня с ними ругался, говорят головной офис сказал - пока эти не раздадите, новую партию вам не пришлем... самки собак
Stringer
 
Повідомлень: 8393
З нами з: 23.01.13
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1154 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:52

HackStock
СМС не было, но зная наши реалии, я проверил в ТАС24 не изменился ли номер счёта, перед отправкой. И, тадам!, он таки изменился на 2620. На всякий пожарный кинул 5 грн для проверки нового номера счёта, после этого уже основную сумму.
Amid
 
Повідомлень: 845
З нами з: 12.06.08
Подякував: 74 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 2069207020712072
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: abc111, BBC, Ferlakur, Investor_K, jay2004, kostya77, lwa, ralf, vitaliy1111, zoawlhxc і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21379)
21.11.2018 15:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.