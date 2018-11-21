При открытии депо с карт др. банка сумма может быть не более 14999. Так что ваш алгоритм открытия самый верный, хотя и трудоёмкий
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Додано: Сер 21 лис, 2018 12:43
При открытии депо с карт др. банка сумма может быть не более 14999. Так что ваш алгоритм открытия самый верный, хотя и трудоёмкий
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Камса как всегда...
Написали на своем сайте - с 10 до 31 поменяем вам счета с 2625 на 2620.
Звоним а кал - когда поменяете?
Ответ: мы не знаем, мы калцентр.
Вопрос: что будет с деньгами, отправленными на 2625? После долгого ожидания ответ: зачисляются на новые номера счетов по регламенту.
Вчера отправили с Альфы деньги, на 2625. До сих пор не пришли. Кал морозится.
Оказывается, 2620 уже с 16 числа и "вам было отправлено смс о изменении счетов"... Коллеги, кто-то смс получал?
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Юзаю два экка
В одном уже счета сменили, во 2м еще нет
СМСки не было
Врут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:46
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
открыл вчера вику, попросил лимит 5к, думал не стану наглеть, и о чудо, дали 5к, правда позвонили всем кому только можно)) с Б5 просил 15к, дали 1к, ни кому не звонили, через 3 месяца подняли сами до 3к.
P.S. карта действительна до 08/19, это норма?
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:52
Нет, в нашем отделении только 04/19 два дня с ними ругался, говорят головной офис сказал - пока эти не раздадите, новую партию вам не пришлем... самки собак
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:52
HackStock
СМС не было, но зная наши реалии, я проверил в ТАС24 не изменился ли номер счёта, перед отправкой. И, тадам!, он таки изменился на 2620. На всякий пожарный кинул 5 грн для проверки нового номера счёта, после этого уже основную сумму.
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