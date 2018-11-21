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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2070207120722073>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:43

  ishvara написав:Подскажите, депозит в ТАС2Ю можно сразу открывать с карты Альфы, например? Не попаду на комиссию? А то я вчера кидал сначала на Сберегательный, оттуда на Плативку, а уже потом на депозит - много движений...

При открытии депо с карт др. банка сумма может быть не более 14999. Так что ваш алгоритм открытия самый верный, хотя и трудоёмкий :wink:
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:30

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Камса как всегда...
Написали на своем сайте - с 10 до 31 поменяем вам счета с 2625 на 2620.
Звоним а кал - когда поменяете?
Ответ: мы не знаем, мы калцентр.
Вопрос: что будет с деньгами, отправленными на 2625? После долгого ожидания ответ: зачисляются на новые номера счетов по регламенту.

Вчера отправили с Альфы деньги, на 2625. До сих пор не пришли. Кал морозится.

Оказывается, 2620 уже с 16 числа и "вам было отправлено смс о изменении счетов"... Коллеги, кто-то смс получал?
gav
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  gav написав:Камса как всегда...

Юзаю два экка
В одном уже счета сменили, во 2м еще нет
СМСки не было
Врут :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:46

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

открыл вчера вику, попросил лимит 5к, думал не стану наглеть, и о чудо, дали 5к, правда позвонили всем кому только можно)) с Б5 просил 15к, дали 1к, ни кому не звонили, через 3 месяца подняли сами до 3к.
P.S. карта действительна до 08/19, это норма?
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:52

  HackStock написав:открыл вчера вику, попросил лимит 5к, думал не стану наглеть, и о чудо, дали 5к, правда позвонили всем кому только можно)) с Б5 просил 15к, дали 1к, ни кому не звонили, через 3 месяца подняли сами до 3к.
P.S. карта действительна до 08/19, это норма?

Нет, в нашем отделении только 04/19 два дня с ними ругался, говорят головной офис сказал - пока эти не раздадите, новую партию вам не пришлем... самки собак
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:52

HackStock
СМС не было, но зная наши реалии, я проверил в ТАС24 не изменился ли номер счёта, перед отправкой. И, тадам!, он таки изменился на 2620. На всякий пожарный кинул 5 грн для проверки нового номера счёта, после этого уже основную сумму.
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Подал вчера заявку на Викенд через сайт, сегодня позвонили, шо налили стандартных 1,5к лимита (просил 10).
Там еще при подаче заявки крутил колесо, выпало мне бонус 20 грн и еще +5 за то, что оформлял анкету в онлайне, их дадут, чи то дурилка картоная? :mrgreen:
Ferlakur
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:56

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Коллеги спасибо!!!
Как всегда у этого ломбарда - сплошное враньё и непрофессионализм :(

Представитель камсы тут ещё есть или в очередной раз бобик сдох?
gav
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:13

Ferlakur Дадут
isen
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:17

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

За оплату коммуналки Большой пятеркой через сервис Привата https://privatbank.ua/fast-pay дадут кишмиш? Приват доп. комиссию не возьмет?
Ferlakur
 
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