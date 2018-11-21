При открытии депо с карт др. банка сумма может быть не более 14999. Так что ваш алгоритм открытия самый верный, хотя и трудоёмкий
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Додано: Сер 21 лис, 2018 12:43
При открытии депо с карт др. банка сумма может быть не более 14999. Так что ваш алгоритм открытия самый верный, хотя и трудоёмкий
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:30
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Камса как всегда...
Написали на своем сайте - с 10 до 31 поменяем вам счета с 2625 на 2620.
Звоним а кал - когда поменяете?
Ответ: мы не знаем, мы калцентр.
Вопрос: что будет с деньгами, отправленными на 2625? После долгого ожидания ответ: зачисляются на новые номера счетов по регламенту.
Вчера отправили с Альфы деньги, на 2625. До сих пор не пришли. Кал морозится.
Оказывается, 2620 уже с 16 числа и "вам было отправлено смс о изменении счетов"... Коллеги, кто-то смс получал?
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:36
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Юзаю два экка
В одном уже счета сменили, во 2м еще нет
СМСки не было
Врут
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:46
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
открыл вчера вику, попросил лимит 5к, думал не стану наглеть, и о чудо, дали 5к, правда позвонили всем кому только можно)) с Б5 просил 15к, дали 1к, ни кому не звонили, через 3 месяца подняли сами до 3к.
P.S. карта действительна до 08/19, это норма?
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:52
Нет, в нашем отделении только 04/19 два дня с ними ругался, говорят головной офис сказал - пока эти не раздадите, новую партию вам не пришлем... самки собак
Додано: Сер 21 лис, 2018 14:52
HackStock
СМС не было, но зная наши реалии, я проверил в ТАС24 не изменился ли номер счёта, перед отправкой. И, тадам!, он таки изменился на 2620. На всякий пожарный кинул 5 грн для проверки нового номера счёта, после этого уже основную сумму.
Додано: Сер 21 лис, 2018 15:35
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Подал вчера заявку на Викенд через сайт, сегодня позвонили, шо налили стандартных 1,5к лимита (просил 10).
Там еще при подаче заявки крутил колесо, выпало мне бонус 20 грн и еще +5 за то, что оформлял анкету в онлайне, их дадут, чи то дурилка картоная?
Додано: Сер 21 лис, 2018 15:56
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
Коллеги спасибо!!!
Как всегда у этого ломбарда - сплошное враньё и непрофессионализм
Представитель камсы тут ещё есть или в очередной раз бобик сдох?
Додано: Сер 21 лис, 2018 16:17
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
За оплату коммуналки Большой пятеркой через сервис Привата
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