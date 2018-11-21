gav написав:Камса как всегда... Написали на своем сайте - с 10 до 31 поменяем вам счета с 2625 на 2620. Звоним а кал - когда поменяете? Ответ: мы не знаем, мы калцентр. Вопрос: что будет с деньгами, отправленными на 2625? После долгого ожидания ответ: зачисляются на новые номера счетов по регламенту.
Вчера отправили с Альфы деньги, на 2625. До сих пор не пришли. Кал морозится.
Оказывается, 2620 уже с 16 числа и "вам было отправлено смс о изменении счетов"... Коллеги, кто-то смс получал?
смс не було, відкрив вчора ТАС24, дивлюсь - а там вже 2620 - кинув туди по СЕП-у 1грн. - пройшла, докинув сьогодні решту, загасивши борг грейс-періоду
ВТБ банк - шахрай. 27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.