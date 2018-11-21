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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2070207120722073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Ferlakur написав:За оплату коммуналки Большой пятеркой через сервис Привата https://privatbank.ua/fast-pay дадут кишмиш? Приват доп. комиссию не возьмет?

Дадут. Комиссия зависит от если договор у поставщика с приватом, там собственно будет писаться. У меня все без комиссий.

Вот сегодня как раз платил:
Зображення
Востаннє редагувалось Surz в Сер 21 лис, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:21

  gav написав:Камса как всегда...
Написали на своем сайте - с 10 до 31 поменяем вам счета с 2625 на 2620.
Звоним а кал - когда поменяете?
Ответ: мы не знаем, мы калцентр.
Вопрос: что будет с деньгами, отправленными на 2625? После долгого ожидания ответ: зачисляются на новые номера счетов по регламенту.

Вчера отправили с Альфы деньги, на 2625. До сих пор не пришли. Кал морозится.

Оказывается, 2620 уже с 16 числа и "вам было отправлено смс о изменении счетов"... Коллеги, кто-то смс получал?


смс не було, відкрив вчора ТАС24, дивлюсь - а там вже 2620 - кинув туди по СЕП-у 1грн. - пройшла, докинув сьогодні решту, загасивши борг грейс-періоду
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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  #<1 ... 2070207120722073
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