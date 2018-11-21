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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2070207120722073

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:21

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Ferlakur написав:За оплату коммуналки Большой пятеркой через сервис Привата https://privatbank.ua/fast-pay дадут кишмиш? Приват доп. комиссию не возьмет?

Дадут. Комиссия зависит от если договор у поставщика с приватом, там собственно будет писаться. У меня все без комиссий.

Вот сегодня как раз платил:
Зображення
Востаннє редагувалось Surz в Сер 21 лис, 2018 16:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:21

  gav написав:Камса как всегда...
Написали на своем сайте - с 10 до 31 поменяем вам счета с 2625 на 2620.
Звоним а кал - когда поменяете?
Ответ: мы не знаем, мы калцентр.
Вопрос: что будет с деньгами, отправленными на 2625? После долгого ожидания ответ: зачисляются на новые номера счетов по регламенту.

Вчера отправили с Альфы деньги, на 2625. До сих пор не пришли. Кал морозится.

Оказывается, 2620 уже с 16 числа и "вам было отправлено смс о изменении счетов"... Коллеги, кто-то смс получал?


смс не було, відкрив вчора ТАС24, дивлюсь - а там вже 2620 - кинув туди по СЕП-у 1грн. - пройшла, докинув сьогодні решту, загасивши борг грейс-періоду
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
Betis_ck
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:48

  consul написав:Вчера отправил сэпом деньги на счет кредитки (2625..) Деньги успешно зачислены. Сегодня аналогичный платеж успехом не увенчался. Деньги списаны, а на счет в ТАСе не зачислены. Сам ткнул носом поддержку, что они сегодня поменяли номер счета кредитки Б5 на 2620... и ни словом мне об этом нигде не сообщили! Теперь вот героически ищут пропавшие в недрах ТАСа деньги. Будьте осторожны: ТАС меняет номера счетов. У меня Б5 и Плативка уже 2620...



Добрый день, consul.
О смене счетов информация была размещена на официальном сайте.
https://tascombank.ua/content/view/1553 ... ukrainian/

Оставьте нам, пожалуйста, Ваши контактные данные в личных сообщениях, постараемся получить ответ по Вашему вопросу в кратчайшие сроки.
Спасибо.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

isen написав:Ferlakur Дадут
А когда примерно ждать? Я тоже накрутил 19+5 грн за самозаполнение онлайн. Вчера пришла смс об активации кредитного лимита, а на бонусном счету звонкая пустота.
Кащей
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:04

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

TASCOMBANK написав:

Добрый день, consul.
О смене счетов информация была размещена на официальном сайте.
https://tascombank.ua/content/view/1553 ... ukrainian/



Ответ ни о чем.
Так отвечают когда нечего сказать.

Ещё раз: ваш кал утверждает что всем, у кого поменялись счета, было отправлено смс.
Опрос ни выявил ни одного такого счастливчика.
Кал нагло брешет?!?!

АйТи в банке как было в последнем приоритете, так и осталось :(((
Востаннє редагувалось gav в Сер 21 лис, 2018 17:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:06

  Кащей написав:А когда примерно ждать? Я тоже накрутил 19+5 грн за самозаполнение онлайн. Вчера пришла смс об активации кредитного лимита, а на бонусном счету звонкая пустота.

Девочка, которая отзванивалась после онлайн-заявки, рассказала что эти велкам-бонусы войдут в первую выплату кешбека по этой карте.
Т.е. нужно совершить хоть одну операцию картой для выплаты любого кешбека, куда добавятся эти "велкам"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:19

  Кащей написав:
isen написав:Ferlakur Дадут
А когда примерно ждать? Я тоже накрутил 19+5 грн за самозаполнение онлайн. Вчера пришла смс об активации кредитного лимита, а на бонусном счету звонкая пустота.

В последний рабочий день месяца, вместе со всеми бонусами выплатят по Вике...
Вообще крутить можно много раз, но вроде больше 20 не выпадает...И при выплате с них еще удержат налог 19,5%, хотя могу ошибаться давно дело было
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:53

  gav написав:Камса как всегда...
Написали на своем сайте - с 10 до 31 поменяем вам счета с 2625 на 2620.
Звоним а кал - когда поменяете?
Ответ: мы не знаем, мы калцентр.
Вопрос: что будет с деньгами, отправленными на 2625? После долгого ожидания ответ: зачисляются на новые номера счетов по регламенту.

Вчера отправили с Альфы деньги, на 2625. До сих пор не пришли. Кал морозится.

Оказывается, 2620 уже с 16 числа и "вам было отправлено смс о изменении счетов"... Коллеги, кто-то смс получал?

А в Ощадбанке наоборот. Присылают СМС о смене карточных счетов на 2625... Круговорот счетов в природе. :?:
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:14

  safonovstanislav написав:
  Son of Sun написав:ФОП - это не физики. Для них другая система расчетов.

Такая же там система. Только вместо бумажки о зарплате, доход подтверждается налоговой декларацией.

Вы сами, кому бы дали больше лимит, если зарплата одиннаковая?
Человек 1. Лимиты в других банках: 1000 гривен, 5000 гривен, 5000 гривен. Нет просрочек
Человек 2. Лимитов в других банках нет
Человек 3. Лимиты в других банках: 20 000 грн, 20 000 грн, 30 000 грн. Нет просрочек

Имхо. Насколько добросовестный заёмщик человек 2, пока неизвестно. А вот человек 1 вызывает вопросы, т.к. просрочек хоть и нет, другие банки, знакомые с заёмщиком намного дольше, не спешат ему поднимать лимиты, и на это, видимо, есть причины. А вот с человеком 3 как раз всё ясно. Хоть у него зарплата такая же, как у первых двух, другие банки, опять же, знакомые с ним намного дольше, ему доверяют больше. Вот и получит в новом банке человек 1 и 2 по 5000 лимита, а человек 3 получит лимит 20 000 гривен.

Щодо людини 3, я б не сказав, що ситуація така вже й певна. Чи, може, Тася така балувана.

Просив на В5 кредитний ліміт порядку офіційного місячного доходу. Є кредитки інших банків, на кожній кредитний ліміт більший запитуваного. І сумарний на порядок більший, ніж запитуваний. Прострочок майже не було. Після попереднього анкетування — відразу відмова.

Отже, я вважаю, що хороший клієнт, платоспроможний. Але Тася так не вважає.
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