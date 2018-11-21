gav написав:Камса как всегда... Написали на своем сайте - с 10 до 31 поменяем вам счета с 2625 на 2620. Звоним а кал - когда поменяете? Ответ: мы не знаем, мы калцентр. Вопрос: что будет с деньгами, отправленными на 2625? После долгого ожидания ответ: зачисляются на новые номера счетов по регламенту.
Вчера отправили с Альфы деньги, на 2625. До сих пор не пришли. Кал морозится.
Оказывается, 2620 уже с 16 числа и "вам было отправлено смс о изменении счетов"... Коллеги, кто-то смс получал?
смс не було, відкрив вчора ТАС24, дивлюсь - а там вже 2620 - кинув туди по СЕП-у 1грн. - пройшла, докинув сьогодні решту, загасивши борг грейс-періоду
ВТБ банк - шахрай. 27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
consul написав:Вчера отправил сэпом деньги на счет кредитки (2625..) Деньги успешно зачислены. Сегодня аналогичный платеж успехом не увенчался. Деньги списаны, а на счет в ТАСе не зачислены. Сам ткнул носом поддержку, что они сегодня поменяли номер счета кредитки Б5 на 2620... и ни словом мне об этом нигде не сообщили! Теперь вот героически ищут пропавшие в недрах ТАСа деньги. Будьте осторожны: ТАС меняет номера счетов. У меня Б5 и Плативка уже 2620...
Кащей написав:А когда примерно ждать? Я тоже накрутил 19+5 грн за самозаполнение онлайн. Вчера пришла смс об активации кредитного лимита, а на бонусном счету звонкая пустота.
Девочка, которая отзванивалась после онлайн-заявки, рассказала что эти велкам-бонусы войдут в первую выплату кешбека по этой карте. Т.е. нужно совершить хоть одну операцию картой для выплаты любого кешбека, куда добавятся эти "велкам"
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребенок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
А когда примерно ждать? Я тоже накрутил 19+5 грн за самозаполнение онлайн. Вчера пришла смс об активации кредитного лимита, а на бонусном счету звонкая пустота.
В последний рабочий день месяца, вместе со всеми бонусами выплатят по Вике... Вообще крутить можно много раз, но вроде больше 20 не выпадает...И при выплате с них еще удержат налог 19,5%, хотя могу ошибаться давно дело было
gav написав:Камса как всегда... Написали на своем сайте - с 10 до 31 поменяем вам счета с 2625 на 2620. Звоним а кал - когда поменяете? Ответ: мы не знаем, мы калцентр. Вопрос: что будет с деньгами, отправленными на 2625? После долгого ожидания ответ: зачисляются на новые номера счетов по регламенту.
Вчера отправили с Альфы деньги, на 2625. До сих пор не пришли. Кал морозится.
Оказывается, 2620 уже с 16 числа и "вам было отправлено смс о изменении счетов"... Коллеги, кто-то смс получал?
А в Ощадбанке наоборот. Присылают СМС о смене карточных счетов на 2625... Круговорот счетов в природе.
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