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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 18:22
Досвідчені тасезнавці, підкажіть, будь ласка, чи є сенс пробувати подавати заявку на кредитну Віку, якщо десь на початку місяця Тася заявку на В5 відхилила.
Правильно я розумію, що може бути автоматична відмова і мінус у кредитну історію? Щоб не нахабнів часто запитувати кредити:-)
Співробітник у відділенні після відмови по В5 рекомендував наступного разу звертатися не раніше, ніж через 3 місяці. Але ж Віка — це інший кредитний продукт. Це має значення?
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kasuarius
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:23
Ferlakur написав:
Подал вчера заявку на Викенд через сайт, сегодня позвонили, шо налили стандартных 1,5к лимита (просил 10).
Это прикол такой всем давать по 1500 лимита или как? Типа на один раз скупиться в магазине. Или кому-то более щедро налили?
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deneg net
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:41
deneg net написав: Ferlakur написав:
Подал вчера заявку на Викенд через сайт, сегодня позвонили, шо налили стандартных 1,5к лимита (просил 10).
Это прикол такой всем давать по 1500 лимита или как? Типа на один раз скупиться в магазине. Или кому-то более щедро налили?
мне и 1500 не дали. но зная неадекватный скоринг ТАЗа я как бы и не рассчитывал.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:43
kasuarius написав:
Досвідчені тасезнавці, підкажіть, будь ласка, чи є сенс пробувати подавати заявку на кредитну Віку, якщо десь на початку місяця Тася заявку на В5 відхилила.
Правильно я розумію, що може бути автоматична відмова і мінус у кредитну історію? Щоб не нахабнів часто запитувати кредити:-)
Співробітник у відділенні після відмови по В5 рекомендував наступного разу звертатися не раніше, ніж через 3 місяці. Але ж Віка — це інший кредитний продукт. Це має значення?
Просити Віку з 0 лімітом кредитним...зараз на халяву.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 18:49
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Получается, что получить лимит хотябы в 4000 - это фантастика?
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deneg net
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:01
deneg net написав:IMPRINTER
Получается, что получить лимит хотябы в 4000 - это фантастика?
не ну чего - народу дают ... ФОПам хорошо вроде наливают ...
а там скоринг неадекватный абсолютно - наверное самый неадекватный из всех банков с которыми приходилось связываться.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:08
Мне дали 10000 на Вику сразу, но я просил больше.
Ну и еще раз, чтобы посмеяться, напомню с сайта:
> Если желаемая сумма кредита превышает 30 000 гривен – необходимо предоставить документ, подтверждающий Ваши доходы за последние 3 месяца.
Кстати, у КоКо точь-в-точь была история. Кредитка до 100000, доп. документы о доходах при лимите от 30000 и выше, и реальный предоставленный лимит в 10000.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:16
Flamingo написав:
Прежде всего ей надо слить карты у которых заканчивается срок годности.
Кстати, да! Выданная в этом ноябре карта скисает весной следующего года.
Но слабо верится в то, что банк заинтересован в сливе просрочки. Я ж через полгода приду напрягать перевыпуском, неужто банку это надо. Выдали б один раз нормальную, просрочку бы утилизировали. Я думаю, что в плане расходов банку б так выгоднее было.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:26
Квесторе_поверніться написав: kasuarius написав:
Досвідчені тасезнавці, підкажіть, будь ласка, чи є сенс пробувати подавати заявку на кредитну Віку, якщо десь на початку місяця Тася заявку на В5 відхилила.
Правильно я розумію, що може бути автоматична відмова і мінус у кредитну історію? Щоб не нахабнів часто запитувати кредити:-)
Співробітник у відділенні після відмови по В5 рекомендував наступного разу звертатися не раніше, ніж через 3 місяці. Але ж Віка — це інший кредитний продукт. Це має значення?
Просити Віку з 0 лімітом кредитним...зараз на халяву.
Про халяву знаю. Тому й запитую.
Але вище писали, що від нуля перейти до додатного кредитного ліміту — майже нереальна історія.
Тому сумніваюся, що доцільно витрачати час на отримання нульовки. Основна смакота (3% чистими на вихідних) для неї недоступна.:-(
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