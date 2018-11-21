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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:29
3% це до Сіми на Візу Голд а краще 5% чи 7%.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:30
kasuarius написав:
Досвідчені тасезнавці, підкажіть, будь ласка, чи є сенс пробувати подавати заявку на кредитну Віку, якщо десь на початку місяця Тася заявку на В5 відхилила.
Правильно я розумію, що може бути автоматична відмова і мінус у кредитну історію? Щоб не нахабнів часто запитувати кредити:-)
Співробітник у відділенні після відмови по В5 рекомендував наступного разу звертатися не раніше, ніж через 3 місяці. Але ж Віка — це інший кредитний продукт. Це має значення?
Имеет - подавайте
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:32
Esq написав: Flamingo написав:
Прежде всего ей надо слить карты у которых заканчивается срок годности.
Кстати, да! Выданная в этом ноябре карта скисает весной следующего года.
Но слабо верится в то, что банк заинтересован в сливе просрочки. Я ж через полгода приду напрягать перевыпуском, неужто банку это надо. Выдали б один раз нормальную, просрочку бы утилизировали. Я думаю, что в плане расходов банку б так выгоднее было.
HackStock написав:
открыл вчера вику, попросил лимит 5к, думал не стану наглеть, и о чудо, дали 5к, правда позвонили всем кому только можно)) с Б5 просил 15к, дали 1к, ни кому не звонили, через 3 месяца подняли сами до 3к.
P.S. карта действительна до 08/19, это норма?
Нет, в нашем отделении только 04/19 два дня с ними ругался, говорят головной офис сказал - пока эти не раздадите, новую партию вам не пришлем... самки собак
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:36
Stringer написав:
04/19
Перевипустять ...яка проблема?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:37
Stringer написав:
в нашем отделении только 04/19
Такую же год назад получал и у себя...
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Додано: Сер 21 лис, 2018 19:37
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
04/19
Перевипустять ...яка проблема?
Топать в отделение лень
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