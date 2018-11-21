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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2073207420752076>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 131
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
23
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:29

3% це до Сіми на Візу Голд а краще 5% чи 7%.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:30

  kasuarius написав:Досвідчені тасезнавці, підкажіть, будь ласка, чи є сенс пробувати подавати заявку на кредитну Віку, якщо десь на початку місяця Тася заявку на В5 відхилила.

Правильно я розумію, що може бути автоматична відмова і мінус у кредитну історію? Щоб не нахабнів часто запитувати кредити:-)

Співробітник у відділенні після відмови по В5 рекомендував наступного разу звертатися не раніше, ніж через 3 місяці. Але ж Віка — це інший кредитний продукт. Це має значення?

Имеет - подавайте
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:32

  Esq написав:
  Flamingo написав:Прежде всего ей надо слить карты у которых заканчивается срок годности.


Кстати, да! Выданная в этом ноябре карта скисает весной следующего года.

Но слабо верится в то, что банк заинтересован в сливе просрочки. Я ж через полгода приду напрягать перевыпуском, неужто банку это надо. Выдали б один раз нормальную, просрочку бы утилизировали. Я думаю, что в плане расходов банку б так выгоднее было.


  HackStock написав:открыл вчера вику, попросил лимит 5к, думал не стану наглеть, и о чудо, дали 5к, правда позвонили всем кому только можно)) с Б5 просил 15к, дали 1к, ни кому не звонили, через 3 месяца подняли сами до 3к.
P.S. карта действительна до 08/19, это норма?

Нет, в нашем отделении только 04/19 два дня с ними ругался, говорят головной офис сказал - пока эти не раздадите, новую партию вам не пришлем... самки собак
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:36

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  Stringer написав:04/19

Перевипустять ...яка проблема?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:37

  Stringer написав:в нашем отделении только 04/19

Такую же год назад получал и у себя...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:37

  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:04/19

Перевипустять ...яка проблема?

Топать в отделение лень
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:47

  Stringer написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Stringer написав:04/19

Перевипустять ...яка проблема?

Топать в отделение лень

вот именно, у меня открытие Б5 заняло 1.5 часа, открытие вики 2 часа :?
HackStock
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:23

[/quote]
вот именно, у меня открытие Б5 заняло 1.5 часа, открытие вики 2 часа :?[/quote]
Робив заявку на Віку на сайті зайняло 15 хв,сказалав представник банку,що треба прийти у відділення та підписати документи. Зручно.
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:40

  Flamingo написав:
  deneg net написав:IMPRINTER
Получается, что получить лимит хотябы в 4000 - это фантастика?

Если получать бесплатку - то наверное фантастика, а за денежку мне налили хорошо. Народ вы вспомните где бывает бесплатный сыр. Тася ведь не для того раздаёт бесплатные Вики, чтобы вы кэшбек косилка. Прежде всего ей надо слить карты у которых заканчивается срок годности. Ну и также она надеется что через год вы станете платить. Так что нулевой или мизерный лимит это в данной акции само собой разумеещееся ;)

Зв'язку 0. Тут повно прикладів, коли платну намагалися видати без ліміту.
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klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:44

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Если у меня есть депозиты в ТАСе, какая вероятность, что дадут БП с нормальным лимитом (хотя бы тысячи 3)? А то я почитал и желание оформлять карту постепенно пропадает...
ishvara
 
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