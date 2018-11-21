|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:29
3% це до Сіми на Візу Голд а краще 5% чи 7%.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26402
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:30
kasuarius написав:
Досвідчені тасезнавці, підкажіть, будь ласка, чи є сенс пробувати подавати заявку на кредитну Віку, якщо десь на початку місяця Тася заявку на В5 відхилила.
Правильно я розумію, що може бути автоматична відмова і мінус у кредитну історію? Щоб не нахабнів часто запитувати кредити:-)
Співробітник у відділенні після відмови по В5 рекомендував наступного разу звертатися не раніше, ніж через 3 місяці. Але ж Віка — це інший кредитний продукт. Це має значення?
Имеет - подавайте
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8399
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 248 раз.
- Подякували: 1154 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:32
Esq написав: Flamingo написав:
Прежде всего ей надо слить карты у которых заканчивается срок годности.
Кстати, да! Выданная в этом ноябре карта скисает весной следующего года.
Но слабо верится в то, что банк заинтересован в сливе просрочки. Я ж через полгода приду напрягать перевыпуском, неужто банку это надо. Выдали б один раз нормальную, просрочку бы утилизировали. Я думаю, что в плане расходов банку б так выгоднее было.
HackStock написав:
открыл вчера вику, попросил лимит 5к, думал не стану наглеть, и о чудо, дали 5к, правда позвонили всем кому только можно)) с Б5 просил 15к, дали 1к, ни кому не звонили, через 3 месяца подняли сами до 3к.
P.S. карта действительна до 08/19, это норма?
Нет, в нашем отделении только 04/19 два дня с ними ругался, говорят головной офис сказал - пока эти не раздадите, новую партию вам не пришлем... самки собак
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8399
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 248 раз.
- Подякували: 1154 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:36
Stringer написав:
04/19
Перевипустять ...яка проблема?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 26402
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:37
Stringer написав:
в нашем отделении только 04/19
Такую же год назад получал и у себя...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 6144
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 338 раз.
- Подякували: 624 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:37
Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
04/19
Перевипустять ...яка проблема?
Топать в отделение лень
-
Stringer
-
-
- Повідомлень: 8399
- З нами з: 23.01.13
- Подякував: 248 раз.
- Подякували: 1154 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:47
Stringer написав: Квесторе_поверніться написав: Stringer написав:
04/19
Перевипустять ...яка проблема?
Топать в отделение лень
вот именно, у меня открытие Б5 заняло 1.5 часа, открытие вики 2 часа
-
HackStock
-
-
- Повідомлень: 106
- З нами з: 26.09.17
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 6 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 20:23
[/quote]
вот именно, у меня открытие Б5 заняло 1.5 часа, открытие вики 2 часа
[/quote]
Робив заявку на Віку на сайті зайняло 15 хв,сказалав представник банку,що треба прийти у відділення та підписати документи. Зручно.
-
tarasum
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 16.10.18
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 20:40
Flamingo написав: deneg net написав:IMPRINTER
Получается, что получить лимит хотябы в 4000 - это фантастика?
Если получать бесплатку - то наверное фантастика, а за денежку мне налили хорошо. Народ вы вспомните где бывает бесплатный сыр. Тася ведь не для того раздаёт бесплатные Вики, чтобы вы кэшбек косилка. Прежде всего ей надо слить карты у которых заканчивается срок годности. Ну и также она надеется что через год вы станете платить. Так что нулевой или мизерный лимит это в данной акции само собой разумеещееся
Зв'язку 0. Тут повно прикладів, коли платну намагалися видати без ліміту.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
-
klug
-
-
- Повідомлень: 2648
- З нами з: 18.08.14
- Подякував: 160 раз.
- Подякували: 350 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 21 лис, 2018 20:44
Если у меня есть депозиты в ТАСе, какая вероятность, что дадут БП с нормальным лимитом (хотя бы тысячи 3)? А то я почитал и желание оформлять карту постепенно пропадает...
-
ishvara
-
-
- Повідомлень: 1184
- З нами з: 09.12.12
- Подякував: 158 раз.
- Подякували: 73 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|