никакой. здесь мы как никогда равны перед людьми с улицы. а ведь когда-то обещали кредитку под депо, но обманули.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 20:54
никакой. здесь мы как никогда равны перед людьми с улицы. а ведь когда-то обещали кредитку под депо, но обманули.
Додано: Сер 21 лис, 2018 21:01
У меня были депо, когда акционировал Вику год назад. Не помешали. Со временем, и лимита долили до пятёры.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 21:06
Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
совершенно верно , был депо ровно фонд в комсе - никто и ничего, даже намеков.
вывел все , через полгода - челобитная , придите получите кред карту.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Додано: Сер 21 лис, 2018 21:31
Мой пост был не о том, что гарантировно выдадут. Просто у меня был случай когда мне нужен был продукт "Виика". А это не то же самое когда клиенту нужна "Виика бесплатно". И кстати я писал, что мне изначально пришёл нулевой лимит. Но буквально уже на следующий день он был уже 25 к
Додано: Сер 21 лис, 2018 21:42
Так это же мгновенки, а если сказать, что хочу именную, то очевидно пришлют с другим сроком. А что светится в ТАС2U? Там карта видна на следующий день после заявки (у меня по крайней мере).
Правда в отделении говорят, что заявку рассматривают только после написания бумажного варианта у них, а заявка на сайте и то, что озвучивает там оператор, ничего не значит.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 21:49
У меня именная светиться в тас2ю 11/20, мгновенок в отделении не было.
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:50
Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту, как например идея.
Попросил жалкие 3000, задали 100500 вопросов, собрали телефоны родычив)
В итоге лимит 0, брал для коммуналки.
Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени.
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