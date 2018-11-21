deneg net написав:IMPRINTER Получается, что получить лимит хотябы в 4000 - это фантастика?
Если получать бесплатку - то наверное фантастика, а за денежку мне налили хорошо. Народ вы вспомните где бывает бесплатный сыр. Тася ведь не для того раздаёт бесплатные Вики, чтобы вы кэшбек косилка. Прежде всего ей надо слить карты у которых заканчивается срок годности. Ну и также она надеется что через год вы станете платить. Так что нулевой или мизерный лимит это в данной акции само собой разумеещееся
Зв'язку 0. Тут повно прикладів, коли платну намагалися видати без ліміту.
Мой пост был не о том, что гарантировно выдадут. Просто у меня был случай когда мне нужен был продукт "Виика". А это не то же самое когда клиенту нужна "Виика бесплатно". И кстати я писал, что мне изначально пришёл нулевой лимит. Но буквально уже на следующий день он был уже 25 к
Stringer написав:Нет, в нашем отделении только 04/19 два дня с ними ругался, говорят головной офис сказал - пока эти не раздадите, новую партию вам не пришлем... самки собак
Так это же мгновенки, а если сказать, что хочу именную, то очевидно пришлют с другим сроком. А что светится в ТАС2U? Там карта видна на следующий день после заявки (у меня по крайней мере). Правда в отделении говорят, что заявку рассматривают только после написания бумажного варианта у них, а заявка на сайте и то, что озвучивает там оператор, ничего не значит.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun написав:Так это же мгновенки, а если сказать, что хочу именную, то очевидно пришлют с другим сроком. А что светится в ТАС2U? Там карта видна на следующий день после заявки (у меня по крайней мере). Правда в отделении говорят, что заявку рассматривают только после написания бумажного варианта у них, а заявка на сайте и то, что озвучивает там оператор, ничего не значит.
У меня именная светиться в тас2ю 11/20, мгновенок в отделении не было.
Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту, как например идея. Попросил жалкие 3000, задали 100500 вопросов, собрали телефоны родычив) В итоге лимит 0, брал для коммуналки. Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени.
rorandak написав:Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту, как например идея. Попросил жалкие 3000, задали 100500 вопросов, собрали телефоны родычив) В итоге лимит 0, брал для коммуналки. Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени.
Треба брати меншу суму,а потім можна спробувати збільшити. Зауважив,якщо у 3-4банках маєш кредліміт,то наступний банк відмовить,хоча може все бути ідеально в клієнта. Логіка напевно в тому,щоб клієнт користувався попередніми кредлімітами,тому хвости треба закривати(((
rorandak написав:Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту, как например идея. Попросил жалкие 3000, задали 100500 вопросов, собрали телефоны родычив) В итоге лимит 0, брал для коммуналки. Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени.
Чисто для статистики, що відповіли на питання про мету отримання картки? Я так розумію, що просили В5?