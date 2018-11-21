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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2074207520762077>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:54

  ishvara написав:Если у меня есть депозиты в ТАСе, какая вероятность, что дадут БП с нормальным лимитом (хотя бы тысячи 3)? А то я почитал и желание оформлять карту постепенно пропадает...

никакой. здесь мы как никогда равны перед людьми с улицы. а ведь когда-то обещали кредитку под депо, но обманули. скрин
novichok
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:01

У меня были депо, когда акционировал Вику год назад. Не помешали. Со временем, и лимита долили до пятёры.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:06

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  novichok написав:никакой. здесь мы как никогда равны перед людьми с улицы. а ведь когда-то обещали кредитку под депо, но обманули.


совершенно верно , был депо ровно фонд в комсе - никто и ничего, даже намеков.
вывел все , через полгода - челобитная , придите получите кред карту.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
Goodman
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:31

  klug написав:
  Flamingo написав:
  deneg net написав:IMPRINTER
Получается, что получить лимит хотябы в 4000 - это фантастика?

Если получать бесплатку - то наверное фантастика, а за денежку мне налили хорошо. Народ вы вспомните где бывает бесплатный сыр. Тася ведь не для того раздаёт бесплатные Вики, чтобы вы кэшбек косилка. Прежде всего ей надо слить карты у которых заканчивается срок годности. Ну и также она надеется что через год вы станете платить. Так что нулевой или мизерный лимит это в данной акции само собой разумеещееся ;)

Зв'язку 0. Тут повно прикладів, коли платну намагалися видати без ліміту.

Мой пост был не о том, что гарантировно выдадут. Просто у меня был случай когда мне нужен был продукт "Виика". А это не то же самое когда клиенту нужна "Виика бесплатно". И кстати я писал, что мне изначально пришёл нулевой лимит. Но буквально уже на следующий день он был уже 25 к
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:42

  Stringer написав:Нет, в нашем отделении только 04/19 два дня с ними ругался, говорят головной офис сказал - пока эти не раздадите, новую партию вам не пришлем... самки собак

Так это же мгновенки, а если сказать, что хочу именную, то очевидно пришлют с другим сроком. А что светится в ТАС2U? Там карта видна на следующий день после заявки (у меня по крайней мере).
Правда в отделении говорят, что заявку рассматривают только после написания бумажного варианта у них, а заявка на сайте и то, что озвучивает там оператор, ничего не значит.
Промокод: M2ZIW2R +50грн к любому депозиту оформленному на минфине
gun
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 21:49

  gun написав:Так это же мгновенки, а если сказать, что хочу именную, то очевидно пришлют с другим сроком. А что светится в ТАС2U? Там карта видна на следующий день после заявки (у меня по крайней мере).
Правда в отделении говорят, что заявку рассматривают только после написания бумажного варианта у них, а заявка на сайте и то, что озвучивает там оператор, ничего не значит.

У меня именная светиться в тас2ю 11/20, мгновенок в отделении не было.
Surz
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:50

Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту, как например идея.
Попросил жалкие 3000, задали 100500 вопросов, собрали телефоны родычив)
В итоге лимит 0, брал для коммуналки.
Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени. :|
rorandak
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:23

  rorandak написав:Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту, как например идея.
Попросил жалкие 3000, задали 100500 вопросов, собрали телефоны родычив)
В итоге лимит 0, брал для коммуналки.
Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени. :|

Треба брати меншу суму,а потім можна спробувати збільшити. Зауважив,якщо у 3-4банках маєш кредліміт,то наступний банк відмовить,хоча може все бути ідеально в клієнта. Логіка напевно в тому,щоб клієнт користувався попередніми кредлімітами,тому хвости треба закривати(((
tarasum
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:29

  rorandak написав:Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту, как например идея.
Попросил жалкие 3000, задали 100500 вопросов, собрали телефоны родычив)
В итоге лимит 0, брал для коммуналки.
Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени. :|

Чисто для статистики, що відповіли на питання про мету отримання картки? Я так розумію, що просили В5?
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:46

  Flamingo написав: И кстати я писал, что мне изначально пришёл нулевой лимит. Но буквально уже на следующий день он был уже 25 к

Без обид. Это особенность Таськи. Всем изначально приходит нулевой лимит, а потом кому скоринг налил, в течении суток он меняется.
Все остальные, получают шиш.

  rorandak написав:Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту......................

Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени. :|

Не сдавайтесь, если бесплатно берите, зачтётся. :)
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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