|
|
|
ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 23:52
Фантом написав: Flamingo написав:
И кстати я писал, что мне изначально пришёл нулевой лимит. Но буквально уже на следующий день он был уже 25 к
Без обид. Это особенность Таськи. Всем изначально приходит нулевой лимит, а потом кому скоринг налил, в течении суток он меняется.
Все остальные, получают шиш.
rorandak написав:
Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту......................
Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени.
Не сдавайтесь, если бесплатно берите, зачтётся.
У меня никогда не было нулевого лимита. Сразу налили сколько запрашивал
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22660
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 5085 раз.
-
- Профіль
-
5
1
2
Додано: Сер 21 лис, 2018 23:57
Faceless написав:
У меня никогда не было нулевого лимита. Сразу налили сколько запрашивал
Давненько Вы кредитки в Таське не открывали.
Б5 - сначала выдача, потом лимит.
Вика - оформление, выдача потом лимит 1500 или скоринг и запрашиваемый лимит. Уже год минимум, так.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1385
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 22 лис, 2018 00:01
Фантом написав: Faceless написав:
У меня никогда не было нулевого лимита. Сразу налили сколько запрашивал
Давненько Вы кредитки в Таське не открывали.
Б5 - сначала выдача, потом лимит.
Вика - оформление, выдача потом лимит 1500 или скоринг и запрашиваемый лимит. Уже год минимум, так.
Ну я обе открыл на самом старте продаж, в 2015 Б5 и 2016 году Викенд, только недавно очередной раз годовую абонплату взяли, других кредиток ТАСя пока не запустила. Так что да, давненько
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22660
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 5085 раз.
-
- Профіль
-
5
1
2
Додано: Чет 22 лис, 2018 00:07
Faceless Я на брата Вику вчера оформлял, а сегодня Б5.
По Б5 кредлимит через 4 часа после получения карты налили. По Вике, неопределённость до сих пор.
Кто не пьёт, тот не рискует.
-
Фантом
-
-
- Повідомлень: 1385
- З нами з: 18.05.16
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 161 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|