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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2074207520762077

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Фантом написав:
  Flamingo написав: И кстати я писал, что мне изначально пришёл нулевой лимит. Но буквально уже на следующий день он был уже 25 к

Без обид. Это особенность Таськи. Всем изначально приходит нулевой лимит, а потом кому скоринг налил, в течении суток он меняется.
Все остальные, получают шиш.

  rorandak написав:Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту......................

Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени. :|

Не сдавайтесь, если бесплатно берите, зачтётся. :)
У меня никогда не было нулевого лимита. Сразу налили сколько запрашивал
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 23:57

  Faceless написав:У меня никогда не было нулевого лимита. Сразу налили сколько запрашивал

Давненько Вы кредитки в Таське не открывали.
Б5 - сначала выдача, потом лимит.
Вика - оформление, выдача потом лимит 1500 или скоринг и запрашиваемый лимит. Уже год минимум, так.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:01

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Фантом написав:
  Faceless написав:У меня никогда не было нулевого лимита. Сразу налили сколько запрашивал

Давненько Вы кредитки в Таське не открывали.
Б5 - сначала выдача, потом лимит.
Вика - оформление, выдача потом лимит 1500 или скоринг и запрашиваемый лимит. Уже год минимум, так.
Ну я обе открыл на самом старте продаж, в 2015 Б5 и 2016 году Викенд, только недавно очередной раз годовую абонплату взяли, других кредиток ТАСя пока не запустила. Так что да, давненько
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 00:07

Faceless Я на брата Вику вчера оформлял, а сегодня Б5.
По Б5 кредлимит через 4 часа после получения карты налили. По Вике, неопределённость до сих пор.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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