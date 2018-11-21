Додано: Чет 22 лис, 2018 00:07

Faceless Я на брата Вику вчера оформлял, а сегодня Б5.

По Б5 кредлимит через 4 часа после получения карты налили. По Вике, неопределённость до сих пор.

Кто не пьёт, тот не рискует.