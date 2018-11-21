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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 23:52
Фантом написав: Flamingo написав:
И кстати я писал, что мне изначально пришёл нулевой лимит. Но буквально уже на следующий день он был уже 25 к
Без обид. Это особенность Таськи. Всем изначально приходит нулевой лимит, а потом кому скоринг налил, в течении суток он меняется.
Все остальные, получают шиш.
rorandak написав:
Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту......................
Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени.
Не сдавайтесь, если бесплатно берите, зачтётся.
У меня никогда не было нулевого лимита. Сразу налили сколько запрашивал
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Додано: Сер 21 лис, 2018 23:57
Faceless написав:
У меня никогда не было нулевого лимита. Сразу налили сколько запрашивал
Давненько Вы кредитки в Таське не открывали.
Б5 - сначала выдача, потом лимит.
Вика - оформление, выдача потом лимит 1500 или скоринг и запрашиваемый лимит. Уже год минимум, так.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 00:01
Фантом написав: Faceless написав:
У меня никогда не было нулевого лимита. Сразу налили сколько запрашивал
Давненько Вы кредитки в Таське не открывали.
Б5 - сначала выдача, потом лимит.
Вика - оформление, выдача потом лимит 1500 или скоринг и запрашиваемый лимит. Уже год минимум, так.
Ну я обе открыл на самом старте продаж, в 2015 Б5 и 2016 году Викенд, только недавно очередной раз годовую абонплату взяли, других кредиток ТАСя пока не запустила. Так что да, давненько
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Додано: Чет 22 лис, 2018 00:07
Faceless Я на брата Вику вчера оформлял, а сегодня Б5.
По Б5 кредлимит через 4 часа после получения карты налили. По Вике, неопределённость до сих пор.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 00:43
klug написав: rorandak написав:
Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту, как например идея.
Попросил жалкие 3000, задали 100500 вопросов, собрали телефоны родычив)
В итоге лимит 0, брал для коммуналки.
Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени.
Чисто для статистики, що відповіли на питання про мету отримання картки? Я так розумію, що просили В5?
Вот об этом даже не спросили.
Среди прочего спросили о наличии квартиры, говорю есть, где в центре или спальном районе, говорю - в спальном.
Видно в спальном на 3000грн не катит, только центр!
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rorandak
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Додано: Чет 22 лис, 2018 07:00
tarasum написав: rorandak написав:
Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту, как например идея.
Попросил жалкие 3000, задали 100500 вопросов, собрали телефоны родычив)
В итоге лимит 0, брал для коммуналки.
Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени.
Треба брати меншу суму,а потім можна спробувати збільшити. Зауважив,якщо у 3-4банках маєш кредліміт,то наступний банк відмовить,хоча може все бути ідеально в клієнта. Логіка напевно в тому,щоб клієнт користувався попередніми кредлімітами,тому хвости треба закривати(((
У меня 6 КК на ~250к в разных банках.
7-ю согласовали: в пн. иду за Онлайном.
И все они получены при отсутствии оф.места работы.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 09:33
kasuarius написав:
Отже, я вважаю, що хороший клієнт, платоспроможний. Але Тася так не вважає.
Можливо, більше 3-х кредиток на обличчя суперечить ризик-моделі ТАСі )
ВТБ банк - шахрай.
27.10.2010року введено 12% комісію за поповнення власного депо. viewtopic.php?p=779489
. Хто не відстоює своє право - втрачає його.
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Betis_ck
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