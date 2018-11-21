Flamingo написав: И кстати я писал, что мне изначально пришёл нулевой лимит. Но буквально уже на следующий день он был уже 25 к
Без обид. Это особенность Таськи. Всем изначально приходит нулевой лимит, а потом кому скоринг налил, в течении суток он меняется. Все остальные, получают шиш.
Да какие обиды - каждый пишет из собственного опыта. Вы ж не были рядом со мной когда я получал карту.
Фантом написав:Вика - оформление, выдача потом лимит 1500 или скоринг и запрашиваемый лимит. Уже год минимум, так.
У меня как раз все было не так как Вы пишете. Оформление без выдачи. Скоринг. Смс о нулевом лимите. Поход в отделение и разъяснительная работа. Звонок с головного офиса о лимите в 25к. Еще один поход в отделение и получение карты.
Так что без обид, но ситуации разные бывают. И не все они вписываюЦЦа в Вашу кальку
ishvara написав:Если у меня есть депозиты в ТАСе, какая вероятность, что дадут БП с нормальным лимитом (хотя бы тысячи 3)? А то я почитал и желание оформлять карту постепенно пропадает...
Наличие депозита только способствует получению кредитных карт(было бы даже странно что при наличии депо кредкарты не выдавать...) Влияет - трудоустроены официально, размер зп, кред нагрузка в других банках...Если с этим все гуд, нальют нормальный кредлимит. Так что запрашивайте столько кредлимита сколько считаете нужным, но лучше все же с запасом... По сроку действия - Вику предлагали именную отказался, взял мгновенную 09/19 (киев, жилянская)
rorandak написав:Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту, как например идея. Попросил жалкие 3000, задали 100500 вопросов, собрали телефоны родычив) В итоге лимит 0, брал для коммуналки. Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени.
Чисто для статистики, що відповіли на питання про мету отримання картки? Я так розумію, що просили В5?
В магазине купить еды покушать(без шуток так им и ответил)