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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2075207620772078

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:12

  Фантом написав:
  Flamingo написав: И кстати я писал, что мне изначально пришёл нулевой лимит. Но буквально уже на следующий день он был уже 25 к

Без обид. Это особенность Таськи. Всем изначально приходит нулевой лимит, а потом кому скоринг налил, в течении суток он меняется.
Все остальные, получают шиш.

Да какие обиды - каждый пишет из собственного опыта. Вы ж не были рядом со мной когда я получал карту.
  Фантом написав:Вика - оформление, выдача потом лимит 1500 или скоринг и запрашиваемый лимит. Уже год минимум, так.

У меня как раз все было не так как Вы пишете. Оформление без выдачи. Скоринг. Смс о нулевом лимите. Поход в отделение и разъяснительная работа. Звонок с головного офиса о лимите в 25к. Еще один поход в отделение и получение карты.

Так что без обид, но ситуации разные бывают. И не все они вписываюЦЦа в Вашу кальку :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Пришла СМС о смене номера счета по Б5
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:21

  Квесторе_поверніться написав:
  kasuarius написав:Досвідчені тасезнавці, підкажіть, будь ласка, чи є сенс пробувати подавати заявку на кредитну Віку, якщо десь на початку місяця Тася заявку на В5 відхилила.

Правильно я розумію, що може бути автоматична відмова і мінус у кредитну історію? Щоб не нахабнів часто запитувати кредити:-)

Співробітник у відділенні після відмови по В5 рекомендував наступного разу звертатися не раніше, ніж через 3 місяці. Але ж Віка — це інший кредитний продукт. Це має значення?

Просити Віку з 0 лімітом кредитним...зараз на халяву.

Чего ее просить, с 0 лимитом раздают всем желающим...Оформляйте заявку через сайт(новая версия сайта) и получайте 25 грн...
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:28

Получил новую допку к Б5 - чиповую бесконтактную карту класса World Contactless. Удивил срок - теперь на 4 года! А раньше за 150 гривен и было на два :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:36

  Vorlon написав:Получил новую допку к Б5 - чиповую бесконтактную карту класса World Contactless. Удивил срок - теперь на 4 года! А раньше за 150 гривен и было на два :)

Чую, что тоже придется делать. Ихняя мгновенка через 3 раза раз подтягивается терминалами. Причем разными - и ощадовскими, и приватовскими, и валиными...

Вот уж повезло блин....
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:50

  ishvara написав:Если у меня есть депозиты в ТАСе, какая вероятность, что дадут БП с нормальным лимитом (хотя бы тысячи 3)? А то я почитал и желание оформлять карту постепенно пропадает...

Наличие депозита только способствует получению кредитных карт(было бы даже странно что при наличии депо кредкарты не выдавать...) Влияет - трудоустроены официально, размер зп, кред нагрузка в других банках...Если с этим все гуд, нальют нормальный кредлимит. Так что запрашивайте столько кредлимита сколько считаете нужным, но лучше все же с запасом...
По сроку действия - Вику предлагали именную отказался, взял мгновенную 09/19 (киев, жилянская)
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:56

  klug написав:
  rorandak написав:Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту, как например идея.
Попросил жалкие 3000, задали 100500 вопросов, собрали телефоны родычив)
В итоге лимит 0, брал для коммуналки.
Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени. :|

Чисто для статистики, що відповіли на питання про мету отримання картки? Я так розумію, що просили В5?

В магазине купить еды покушать(без шуток так им и ответил)
isen
 
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  #<1 ... 2075207620772078
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