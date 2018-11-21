Додано: Чет 22 лис, 2018 10:12

Фантом написав: Flamingo написав: И кстати я писал, что мне изначально пришёл нулевой лимит. Но буквально уже на следующий день он был уже 25 к И кстати я писал, что мне изначально пришёл нулевой лимит. Но буквально уже на следующий день он был уже 25 к

Без обид. Это особенность Таськи. Всем изначально приходит нулевой лимит, а потом кому скоринг налил, в течении суток он меняется.

Все остальные, получают шиш.

Без обид. Это особенность Таськи. Всем изначально приходит нулевой лимит, а потом кому скоринг налил, в течении суток он меняется.Все остальные, получают шиш.

Фантом написав: Вика - оформление, выдача потом лимит 1500 или скоринг и запрашиваемый лимит. Уже год минимум, так. Вика - оформление, выдача потом лимит 1500 или скоринг и запрашиваемый лимит. Уже год минимум, так.

Да какие обиды - каждый пишет из собственного опыта. Вы ж не были рядом со мной когда я получал карту.У меня как раз все было не так как Вы пишете. Оформление без выдачи. Скоринг. Смс о нулевом лимите. Поход в отделение и разъяснительная работа. Звонок с головного офиса о лимите в 25к. Еще один поход в отделение и получение карты.Так что без обид, но ситуации разные бывают. И не все они вписываюЦЦа в Вашу кальку