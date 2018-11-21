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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2076207720782079>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:12

  Фантом написав:
  Flamingo написав: И кстати я писал, что мне изначально пришёл нулевой лимит. Но буквально уже на следующий день он был уже 25 к

Без обид. Это особенность Таськи. Всем изначально приходит нулевой лимит, а потом кому скоринг налил, в течении суток он меняется.
Все остальные, получают шиш.

Да какие обиды - каждый пишет из собственного опыта. Вы ж не были рядом со мной когда я получал карту.
  Фантом написав:Вика - оформление, выдача потом лимит 1500 или скоринг и запрашиваемый лимит. Уже год минимум, так.

У меня как раз все было не так как Вы пишете. Оформление без выдачи. Скоринг. Смс о нулевом лимите. Поход в отделение и разъяснительная работа. Звонок с головного офиса о лимите в 25к. Еще один поход в отделение и получение карты.

Так что без обид, но ситуации разные бывают. И не все они вписываюЦЦа в Вашу кальку :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:18

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Пришла СМС о смене номера счета по Б5
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2XL
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:21

  Квесторе_поверніться написав:
  kasuarius написав:Досвідчені тасезнавці, підкажіть, будь ласка, чи є сенс пробувати подавати заявку на кредитну Віку, якщо десь на початку місяця Тася заявку на В5 відхилила.

Правильно я розумію, що може бути автоматична відмова і мінус у кредитну історію? Щоб не нахабнів часто запитувати кредити:-)

Співробітник у відділенні після відмови по В5 рекомендував наступного разу звертатися не раніше, ніж через 3 місяці. Але ж Віка — це інший кредитний продукт. Це має значення?

Просити Віку з 0 лімітом кредитним...зараз на халяву.

Чего ее просить, с 0 лимитом раздают всем желающим...Оформляйте заявку через сайт(новая версия сайта) и получайте 25 грн...
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:28

Получил новую допку к Б5 - чиповую бесконтактную карту класса World Contactless. Удивил срок - теперь на 4 года! А раньше за 150 гривен и было на два :)
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:36

  Vorlon написав:Получил новую допку к Б5 - чиповую бесконтактную карту класса World Contactless. Удивил срок - теперь на 4 года! А раньше за 150 гривен и было на два :)

Чую, что тоже придется делать. Ихняя мгновенка через 3 раза раз подтягивается терминалами. Причем разными - и ощадовскими, и приватовскими, и валиными...

Вот уж повезло блин....
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:50

  ishvara написав:Если у меня есть депозиты в ТАСе, какая вероятность, что дадут БП с нормальным лимитом (хотя бы тысячи 3)? А то я почитал и желание оформлять карту постепенно пропадает...

Наличие депозита только способствует получению кредитных карт(было бы даже странно что при наличии депо кредкарты не выдавать...) Влияет - трудоустроены официально, размер зп, кред нагрузка в других банках...Если с этим все гуд, нальют нормальный кредлимит. Так что запрашивайте столько кредлимита сколько считаете нужным, но лучше все же с запасом...
По сроку действия - Вику предлагали именную отказался, взял мгновенную 09/19 (киев, жилянская)
isen
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:56

  klug написав:
  rorandak написав:Может банку лучше сначала давать решение по кредиту, а потом выдавать карту, как например идея.
Попросил жалкие 3000, задали 100500 вопросов, собрали телефоны родычив)
В итоге лимит 0, брал для коммуналки.
Теперь карту только выбросить, жаль потраченного времени. :|

Чисто для статистики, що відповіли на питання про мету отримання картки? Я так розумію, що просили В5?

В магазине купить еды покушать(без шуток так им и ответил)
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:48

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

isen написав:
  ishvara написав:Если у меня есть депозиты в ТАСе, какая вероятность, что дадут БП с нормальным лимитом (хотя бы тысячи 3)? А то я почитал и желание оформлять карту постепенно пропадает...

Наличие депозита только способствует получению кредитных карт(было бы даже странно что при наличии депо кредкарты не выдавать...)
Было бы странно, если бы так не было. Два года назад при мне в отделении человек оформил депо 25к в бумаге, ему сотрудники предложили дать заявку на б5. Пришел ответ с нулем
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:49

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ukrprom2014 написав:В этом месяце гасить можно в понедельник 26.11 без санкций?
Тоже интересует, прожрал все деньги )
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:09

  2XL написав:
ukrprom2014 написав:В этом месяце гасить можно в понедельник 26.11 без санкций?
Тоже интересует, прожрал все деньги )

Мооожно, Тася пока ДКБО не подправила :)
... делайте хоть что-нибудь!
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