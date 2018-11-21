ishvara написав:Если у меня есть депозиты в ТАСе, какая вероятность, что дадут БП с нормальным лимитом (хотя бы тысячи 3)? А то я почитал и желание оформлять карту постепенно пропадает...
Наличие депозита только способствует получению кредитных карт(было бы даже странно что при наличии депо кредкарты не выдавать...) Влияет - трудоустроены официально, размер зп, кред нагрузка в других банках...Если с этим все гуд, нальют нормальный кредлимит. Так что запрашивайте столько кредлимита сколько считаете нужным, но лучше все же с запасом...
Эти общие теоретические закономерности в тасе не работают от слова совсем. Наличие депозита скорее отрицательно воспринимается скорингом тазика, размер зарплаты совсем не важен, но охотнее дают не работающим, а тем кто сидит на шее у государства. Жене, когда она сидела на детском пособии, дали лимит в два раза выше, чем работающему мужу, с нехилой зарплатой