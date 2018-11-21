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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2076207720782079

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:33

  isen написав:
  ishvara написав:Если у меня есть депозиты в ТАСе, какая вероятность, что дадут БП с нормальным лимитом (хотя бы тысячи 3)? А то я почитал и желание оформлять карту постепенно пропадает...

Наличие депозита только способствует получению кредитных карт(было бы даже странно что при наличии депо кредкарты не выдавать...) Влияет - трудоустроены официально, размер зп, кред нагрузка в других банках...Если с этим все гуд, нальют нормальный кредлимит. Так что запрашивайте столько кредлимита сколько считаете нужным, но лучше все же с запасом...

Эти общие теоретические закономерности в тасе не работают от слова совсем.
Наличие депозита скорее отрицательно воспринимается скорингом тазика, размер зарплаты совсем не важен, но охотнее дают не работающим, а тем кто сидит на шее у государства. Жене, когда она сидела на детском пособии, дали лимит в два раза выше, чем работающему мужу, с нехилой зарплатой
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:35

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
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chipmunk
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:42

  chipmunk написав:Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?

Тас 24 бесполезен
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:43

  clientage написав:
  2XL написав:
ukrprom2014 написав:В этом месяце гасить можно в понедельник 26.11 без санкций?
Тоже интересует, прожрал все деньги )

Мооожно, Тася пока ДКБО не подправила :)

В следующем кстати тоже можно гасится 26го ;)
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:43

  chipmunk написав:Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?

Юзаю апликуху ТАС2Ю и вэб-ТАС24
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:52

Re: ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

  isen написав:Чего ее просить, с 0 лимитом раздают всем желающим...Оформляйте заявку через сайт(новая версия сайта) и получайте 25 грн...

где об этом можно прочитать?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:53

WeekEndCard

Напомните, коллеги, какой порядок действий и какой набор счетов нужен чтобы гасить кредитный лимит виики на выходных?
Amid
 
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