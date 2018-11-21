ishvara написав:Если у меня есть депозиты в ТАСе, какая вероятность, что дадут БП с нормальным лимитом (хотя бы тысячи 3)? А то я почитал и желание оформлять карту постепенно пропадает...
Наличие депозита только способствует получению кредитных карт(было бы даже странно что при наличии депо кредкарты не выдавать...) Влияет - трудоустроены официально, размер зп, кред нагрузка в других банках...Если с этим все гуд, нальют нормальный кредлимит. Так что запрашивайте столько кредлимита сколько считаете нужным, но лучше все же с запасом...
Эти общие теоретические закономерности в тасе не работают от слова совсем. Наличие депозита скорее отрицательно воспринимается скорингом тазика, размер зарплаты совсем не важен, но охотнее дают не работающим, а тем кто сидит на шее у государства. Жене, когда она сидела на детском пособии, дали лимит в два раза выше, чем работающему мужу, с нехилой зарплатой
Ferlakur написав:Подал вчера заявку на Викенд через сайт, сегодня позвонили, шо налили стандартных 1,5к лимита (просил 10). Там еще при подаче заявки крутил колесо, выпало мне бонус 20 грн и еще +5 за то, что оформлял анкету в онлайне, их дадут, чи то дурилка картоная?
у меня при подаче заявки на Викенд через новый сайт потребовало заполнить только четыре поля: ПІБ,телефон,Email,ІПН после нажатия кнопки оформити, написало, что заявка принята и со мной свяжется работник банка, никакого колеса крутить не предлагало и анкету заполнять не предлагалось. Это так и должно быть на этом этапе?
промо-код: V5D1PH5 для получения дополнительного вознаграждения в сумме 50 грн. от сайта minfin.com.ua при размещении заявки на «Бонус к депозитам»
Ferlakur написав:Подал вчера заявку на Викенд через сайт, сегодня позвонили, шо налили стандартных 1,5к лимита (просил 10). Там еще при подаче заявки крутил колесо, выпало мне бонус 20 грн и еще +5 за то, что оформлял анкету в онлайне, их дадут, чи то дурилка картоная?
у меня при подаче заявки на Викенд через новый сайт потребовало заполнить только четыре поля: ПІБ,телефон,Email,ІПН после нажатия кнопки оформити, написало, что заявка принята и со мной свяжется работник банка, никакого колеса крутить не предлагало и анкету заполнять не предлагалось. Это так и должно быть на этом этапе?