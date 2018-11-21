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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 2077207820792080

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт) 3 5 132
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
27
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
24
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
22
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
35
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
18%
24
Всього голосів : 132
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:22

  Stringer написав:
  chipmunk написав:Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?

Тас 24 бесполезен

Гасити Віку, у ТАС2Ю це поки лише обіцяють.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
klug
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:28

  klug написав:
  Stringer написав:
  chipmunk написав:Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?

Тас 24 бесполезен

Гасити Віку, у ТАС2Ю це поки лише обіцяють.

+ Нормальная выписка
+ Задолженность грейса видна текущая по кредиткам.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:34

  curiousobro написав:
  klug написав:
  chipmunk написав:Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?


Гасити Віку, у ТАС2Ю це поки лише обіцяють.

+ Нормальная выписка
+ Задолженность грейса видна текущая по кредиткам.


Ну для всего этого есть web-версия Тас24. Вопрос то был о ведроидной апликухе. Я ее поставил и сразу снес. Потому как web ИМХО понадежнее будет.
Flamingo
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  #<1 ... 2077207820792080
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