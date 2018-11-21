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ТАСКОМБАНК (Бізнес Стандарт)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 14:22
Stringer написав: chipmunk написав:
Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?
Тас 24 бесполезен
Гасити Віку, у ТАС2Ю це поки лише обіцяють.
Клуб анонімних диванних аналітиків.
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klug
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Додано: Чет 22 лис, 2018 14:28
klug написав: Stringer написав: chipmunk написав:
Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?
Тас 24 бесполезен
Гасити Віку, у ТАС2Ю це поки лише обіцяють.
+ Нормальная выписка
+ Задолженность грейса видна текущая по кредиткам.
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curiousobro
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Додано: Чет 22 лис, 2018 14:34
curiousobro написав: klug написав: chipmunk написав:
Зараз потрібні обидва додатки на андрюші, тас24 та тас2у чи досить одного?
Гасити Віку, у ТАС2Ю це поки лише обіцяють.
+ Нормальная выписка
+ Задолженность грейса видна текущая по кредиткам.
Ну для всего этого есть web-версия Тас24. Вопрос то был о ведроидной апликухе. Я ее поставил и сразу снес. Потому как web ИМХО понадежнее будет.
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Flamingo
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